辯論會在即　湧言選將送題庫籲柯志恩說話要經得起考驗

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李雅慧指出，六大面向包含「學費漲價一百分？」、「威權復辟會成真？」、「女性平權都吸沉？」、「空間活化『柯』0分？」、「青創文創都『發分』？」、「面對中國不吭聲？」，全部15個問題當中，都是從柯志恩參選至今，湧言選將持續提問的所有內容。
黃文益指出，其中「文創面向」更提及柯志恩過去曾在國會殿堂，逼問時任文化部長鄭麗君「大港開唱」的活動內容，助攻韓粉攻擊這個對高雄觀光具有指標意義的音樂盛宴，前市長夫人李佳芬更曾在兩年前幫競選立委的柯志恩站台時，指出「大港開唱讓許多媽媽放聲痛哭」，質疑柯志恩未來當選市長，會像韓粉議員一樣迫使「大港開唱」停辦嗎？
黃雍琇說，柯志恩對部分問題雖曾有「回答」，但都是用情緒性如「妖言惑眾」、「多讀點書」等宛若小學生吵架的字眼，偷渡「顧左右而言他」的閃躲回應，尤其是競總發言人、新聞稿等更是如此，完全不像市長候選人的格調，質疑若用這種態度上辯論台，會否令人有「女版韓國瑜」的既視感。
鄭孟洳更說，就怕幫柯志恩「考前惡補」的辯論導師，如果就是「韓國瑜」本人的話，週末辯論會恐怕會變成一場「陳秀才遇到柯天兵」的鬧劇，不如就湧將準備的題庫好好準備，並且多加複習高雄各處正確名稱如「衛武營」、「大立百貨」等，讓自己不至於輸到一塌糊塗。
林智鴻認為 ，陳柯同台辯論，將成為「看好高雄」與「唱衰高雄」的對決，也是「挺青年市長」與「漲學費立委」的對比，更是城市願景應何去何從的選擇，將令更多中間路線或還在觀望的市民相信陳其邁才有能力帶領高雄。
李雨庭指出，希望辯論會當天，不要再重演2018年韓國瑜辯論失利，結果韓粉反帶風向誣指陳其邁「戴耳機」的奧步，也不會有更多令我們嘆為觀止唱衰高雄的言論，如同他們在「題庫」列舉，諸如「幾隻小海豹」或「青創領完補助就活不下去」等驚人之語。