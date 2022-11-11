PLG／呂士軒創作攻城獅本季主題曲　自爆是高國豪鐵粉

新竹街口攻城獅將於11月19日至20日展開新賽季首波主題日「獅吼音樂祭」，將分別對上高雄17直播鋼鐵人與臺北富邦勇士，球團特別邀請人氣樂團宇宙人與麋先生擔任分別擔任下週六、日的賽前開唱嘉賓。除此之外，攻城獅球團於休賽季與新竹土生土長饒舌歌手呂士軒合作推出隊史首發年度主題曲《SOUL OUT》，呂士軒在昨日蒞臨攻城獅主場與球星相見歡，並與全隊分享創作理念，攻城獅球團總經理胡瓏智也帶領呂士軒走訪攻城獅主場館，讓他更了解攻城獅球隊故事，希望他未來能成為攻城獅場邊最瘋狂的獅紫軍之一，也代表攻城獅與新竹在地的結合更深入，球團將持續力挺每一位來自新竹的創作者！





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