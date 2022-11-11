鐵路便當節盛大起跑！國內外39家業者參與鐵道生活樂園

我是廣告 請繼續往下閱讀
開幕記者會以本次參展業者便當走秀為開場，同時啟動旋轉八角便當裝置揭開序幕，呼應主題也邀請台鐵幼兒園的兒童們搭乘遊園小火車，體驗「移動的樂園」所帶來的趣味與幸福感，呈現多元的鐵道餐食文化所帶來的精彩生活。
今年特別於會場分別打造「鳴日餐車」及「兩鐵旅遊列車」主題列車，外觀復刻榮獲日本國際設計大獎「Good Design Award」的鳴日號觀光列車，推出便當節專屬「東海岸下午茶」餐點；以及由莒光號改裝之兩鐵旅遊列車，於車廂內設置腳踏車互動體驗裝置，讓民眾現場享受精緻美食饗宴，同時體驗自行車旅遊魅力。
第7屆的鐵路便當節展區活動相當精采，包含結合線上徵文活動的網紅圓夢真心便當教學，針對兒童親子主題的哥哥姊姊帶動唱，結合便當與旅遊的業者推介，首次邀請各業者吉祥物的吉祥物大遊行，來自台鐵四間餐旅所推出的EMU3000型陶瓷便當冠軍PK賽，以及透過科技互動創造個人化專屬虛擬便當，透過各種分享與參觀者共創移動的樂園。
除了豐富的現場活動外，台鐵夢工場特別以移動的樂園為主題，推出限量時光膠囊禮包-紀念美好八角便當款與展望未來EMU900+EMU3000新車款，以及系列展會紀念商品及鐵道主題文創商品，並於現場展出Ｎ規精密模型及兒童火車模型。台鐵便當店也搭配告別八角活動特別重新製作「經典八角便當」於活動現場限量販賣，讓大家共同回味經典。