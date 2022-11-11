真人版娜美「白襯衫真理褲」熱舞！腳踩高跟鞋　美腿曝光

梓梓（董梓甯）是台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的隊長，不僅甜美長相，還有E級傲人身材，再加上性感舞姿，吸粉無數，在IG坐擁80萬人追蹤的她，人氣超旺，也被封為「真人版娜美」。她昨（10）日PO出穿著白襯衫搭配真理褲的超辣舞蹈影片，讓粉絲暈爆「愛了」、「辣度爆表」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）身材火辣。（圖／翻攝自梓梓IG）梓梓昨天在IG曬出性感舞蹈影片，只見她上身穿著白色襯衫，下身搭配激短真理褲，腳上更踩著黑色高跟鞋，火辣程度爆表。她在影片中扭腰擺臀，性感M字腿更是讓粉絲大飽眼福，還趴在地板上大甩頭髮、秀出力度十足的超狂電臀，每一拍都精準對上，舞蹈實力相當堅強。▲梓梓穿著白襯衫和真理褲熱舞。（圖／翻攝自梓梓IG）▲梓梓直接趴在地板上，扭動電臀。（圖／翻攝自梓梓IG）最後，梓梓也使出渾身解術，抖胸、跪在地板開合雙腿、對著鏡頭不斷放電，樣樣都難不倒她，Ending pose甚至直接躺在地板上，一隻腳伸直，一隻腳勾起，美腿一覽無遺，引起無限遐想。▲梓梓穿著高跟鞋跳舞，美腿一覽無遺。（圖／翻攝自梓梓IG）影片一出，已有14萬人瀏覽過，網友也紛紛留言，「白襯衫超可以」、「辣度爆表，愛了愛了」、「梓就是真理，這搭配必殺」、「又美又辣」、「我愛白襯衫～但更愛辣梓」、「太辣了」、「辣飛」、「天啊！有辣妹，大辣的那種」、「我沒了」、「梓放大絕」。（編輯：郭佩蓉）▲梓梓M字腿超性感。（圖／翻攝自梓梓IG）▲梓梓的Ending pose甚至直接躺在地板上，一隻腳伸直，一隻腳勾起，引起無限遐想。（圖／翻攝自梓梓IG）▲梓梓穿上「死庫水」挽起頭髮，姿態非常撩人。（圖／翻攝自梓梓IG）▲梓梓的川字腹肌相當明顯。（圖／翻攝自梓梓FB）▲梓梓可以甜美也可以帥氣，風格百變。（圖／翻攝自梓梓IG）▲梓梓擁有豐滿上圍和螞蟻腰，被封為真人版娜美。（圖／梓梓IG） 在 Instagram 查看這則貼文 ZN梓梓董梓甯☾（@t40533）分享的貼文台版三上悠亞「低胸背心」露神秘部位！坐階梯曬絕美長腿PLG球賽小弟弟「視線太誠實」狂盯露胸辣妹！本尊神到了阿圓穿林襄同款「挖洞內衣」！E級深溝超兇 粉絲讚贏了孫生女友「胸前挖洞」撐爆電豹女新制服！視線往下看更猛