高虹安PO文聲援徐巧芯 黃珊珊不跟進：藍營側翼也抹黑我
民眾黨新竹市長候選人高虹安昨（10）日在臉書上PO文，貼出自己遭到綠營側翼抨擊的相關截圖，並以此聲援國民黨台北市議員徐巧芯。對此一向積極替高虹安說話的無黨籍台北市長候選人黃珊珊，也被問到是否會聲援徐巧芯？對此黃珊珊則態度則轉趨保留，並表示自己也曾被藍營側翼抹噷過，「所以重點是抹黑別人本來就是不對的，而不是聲援誰的問題。」
黃珊珊表示，她認為會有「在網路上散佈假文件」這樣的事情發生，是標準的藍綠惡鬥，兩方都不斷用各種方法，無所不用其極做這些事。「藍營裡面也有類似的側翼，做過很多....把我也抹黑不是嗎？」黃珊珊說，重點是抹黑別人本來就是不對的，而不是聲援誰的問題，「藍綠裡面為了惡鬥無所不用其極的方式，不是今天才有，我想也不用五十步笑百步。」
對於高虹安日前拜會楊文科，柯文哲並未多做回應，似乎對於這樣的舉動是一種默許？對此黃珊珊則強調，就她所知是談論新竹縣市相關合作的議題，「我在台北市的選情已經很忙了，我覺得這個就是他們新竹的事吧，不用想太多。」
至於針對高虹安立委辦公室基金相關爭議，黃珊珊則直言，有不法的事情不要用爆料的，都有法律的處理，不用去影射，到現在好像也沒有人拿出證據來直接去做什麼事，「所以每一天拿這種假訊息，或是未經確認的訊息，我覺得沒有必要回應。」