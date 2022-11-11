復甦力道強勁！阿聯酋上半年度營收暴增百億鎂

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由於全球航空運輸需求高漲與疫情相關旅遊政策鬆綁，阿聯酋航空集團2022-23前六個月的營業額達到153億美元，與去年的67億美元相比，增長128%。
截至2022年9月30日，阿聯酋航空集團以89億美元的現金持有額結束2020-23上半年；2022年3月31日時，集團現金持有額為70 億美元，顯示如今集團本身已有足夠現金準備支持其業務所需，包括債務償還及履行疫情相關的承諾。
阿聯酋航空集團董事長及執行長謝赫阿哈邁德親王 （Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group） 表示，集團在 2022-23 年前六個月創下紀錄，這都歸功於前瞻性的規劃、敏捷的業務反應及我們才華洋溢且盡責的員工。
隨著量能及業務增加，截至2022年9月30日止，阿聯酋航空集團的員工人數達到93,893人，與2022年3月31日的紀錄相比已成長 10%。阿聯酋航空及dnata亦對特定人才展開招募，以滿足未來需求。
阿聯酋航空已於2022-23年上半年，接收2架全新波音777貨機，並除役1架老舊貨機，以響應阿聯酋航空降低碳排、以現代化且具高效能機隊營運的長期策略。由於新客機預計最快於2024年交機，阿聯酋航空自今年11月起也將斥資數十億美元，重新改造 120 架飛機的座艙內裝並升級產品。
阿聯酋航空亦擴大飛行計畫，使得整體運能在2022-23前六個月增長了40%，達到228億可用噸公里數（Available Tonne Kilometres，簡稱ATKM）。可售座位公里數（Available Seat Kilometres，簡稱ASKM）顯示其運能增加了123%，而以收益客運公里數（Revenue Passenger Kilometres，簡稱RPKM）衡量，客運量則增加265%，平均載客率達到 78.5%，去年同期僅47.9%。
2022年4月1日至9月30日期間，阿聯酋航空共載客2,000 萬名旅客，比去年同期增長了228%；此外，由於阿聯酋航空Skycargo今年前六個月將迷你貨機轉回客機，貨運量為936,000噸，與去年同期相比下降14%。
相較於去年虧損16億美元，阿聯酋航空2022-23上半年度利潤創下11億美元的紀錄。儘管貨幣利率不利，阿聯酋航空的營業額仍達到137億美元，與去年同期的59億美元相比，增長了131%。有賴全球旅客對國際旅行的強勁需求，阿聯酋航空得於今年轉虧為盈，並展現阿聯酋航空可提前計劃以滿足需求、調度運能，並以其高品質的產品和價值吸引旅客的堅強實力。
阿聯酋航空整體運能增長40%，營運成本卻增加了73%，主要來自於較去年同期增加三倍以上的燃料成本。隨著航班增加，燃油使用量亦上升65%，而因為平均燃油價格翻倍，也使得2022-23上半年時，燃油成本便佔了營運成本的38%，為有史以來最高的佔比，去年同期則為20%。在這六個月的強勁旅行需求及營運成長的推動下，阿聯酋航空的稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）達到40億美元，與去年同期的14億美元增長了將近三倍。