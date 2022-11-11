快訊／本土確診+20,269！死亡個案增37人　62境外移入例

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指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月22日至11月7日，死亡日期介於10月1日至11月8日。
指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，為18例男性、19例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自日本(2例)，韓國、泰國、印尼(各1例)移入，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年10月13日至11月9日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,694,238例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,695,013例排除) ， 其中7,996,490例確診，分別為36,845例境外移入、7,959,591例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,441例COVID-19死亡病例，其中13,424例本土，個案居住縣市分布為新北市2,706例、臺北市1,509例、臺中市1,379例、高雄市1,291例、桃園市1,010例、臺南市997例、彰化縣788例、屏東縣532例、南投縣428例、雲林縣417例、苗栗縣364例、嘉義縣345例、基隆市293例、宜蘭縣289例、花蓮縣234例、嘉義市225例、新竹縣218例、臺東縣182例、新竹市149例、澎湖縣35例，金門縣33例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。