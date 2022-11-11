女星公開第一次！招架不住「誘惑」　想先試味道

國民女團AKB48 Team TP發行第六張單曲《無根無據RUMOR》，與Hit Fm聯播網舉辦AKB48 Team TP「HITO快閃見面會」，除了帶來她們的舞蹈表演，能動能靜的成員們也親手裝飾蛋糕，將充滿感謝心意的可愛蛋糕送給粉絲，在這短短的快閃見面會給粉絲滿滿福利大放送。
AKB48 Team TP的劉語晴、邱品涵、劉曉晴、林易沄、林于馨、蔡伊柔、鄭佳郁、周家安，8位成員代表參與「HITO快閃見面會」，與10位幸運粉絲近距離互動，一開場就帶來新歌《無根無據RUMOR》演出，這也是成員們首次挑戰Locking，成員劉曉晴提到，成員人數很多，這是她第一次在粉絲面前跳舞，雖然只是快閃見面會，但可以在大家面前展現舞蹈就激動不已，感覺到自己的心跳脈搏狂飆。
舞蹈表演完後，進行粉絲福利環節，主持人「耐玩DJ」Bryan表示，除了音樂舞蹈外也來考驗成員手藝巧不巧，而她們一看到香味十足的蛋糕在面前，立刻招架不了美食誘惑說：「我們可以先試味道嗎？好餓！」貼心的粉絲還說：「我們吃飽才來的！給AKB48 Team TP吃吧！」讓主持人Bryan無奈地說，那這環節要怎麼進行下去，「不如我們就提早結束，今天活動到此結束，謝謝大家！」讓眾人笑翻。