11/6通報、11/7確診「同住者仍可選3+4」！2圖看注意事項
中央流行疫情指揮中心表示，自今(2022)年11月7日起，調整COVID-19確診者之接觸者全面採行「0+7自主防疫」措施，惟經本中心清查，今年11月6日經醫師診療並以健保IC卡進行通報，11月7日始研判確診之民眾將近6千人，其同住接觸者已由確診者通知並選擇採行「3+4」居家隔離措施者，本中心將採專案方式透過「確診個案自主回報疫調系統」(BBS系統)再次發送簡訊連結進行同住接觸者補匡列作業；惟考量11月6日確診者之接觸者，隔離期滿日為11月9日，故不再發送接觸者居家隔離通知書，改提供數位隔離證明，本項補填作業自11月11日執行至11月17日，相關作業說明如下：
一、回報同住接觸者資料：BBS系統將於11月11日上午11時前發送簡訊連結給確診民眾，請確診者於11月17日(含)前回填個人及同住接觸者相關資料，其中接觸者資料僅需填寫發病前2日至11月6日期間有同住接觸之同住者，送出前請務必再次確認資料正確且完整；若填報資料有誤，民眾仍可於24小時內修改1次。
二、申請接觸者隔離證明：選擇「3+4」居家隔離之民眾，確診者於填寫資料當日中午12時前完成填報，其接觸者次日即可至「數位新冠病毒健康證明系統(https://dvc.mohw.gov.tw)」，或使用健康存摺APP申請「接觸者隔離證明」(操作方式：點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」，即可申請「接觸者隔離證明」)；若於中午12時後完成資料填報者，其數位證明之申請將順延一日。
指揮中心呼籲，民眾應持續配合相關防治措施及指引，落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，並建議接種COVID-19疫苗，提升自身及社區保護力，降低疾病傳播風險。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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