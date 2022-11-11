藍營候選人撞期陳其邁行程　黃偵琳：代表陳其邁的高人氣

高雄市長陳其邁請假拚選戰邁入第二天，今 (11) 日行程集中在左楠區，一早化身最強母雞，率民進黨提名市議員李柏毅、李雅慧、黃文志、黃偵琳，在路口向上班上課的市民問好，隨即再前往莒光菜市場與市民朋友拜票，爭取支持。

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▲針對國民黨與無黨籍議員參選人同一時間也排同樣的行程，市議員候選人黃偵琳表示，這代表了市長陳其邁的高人氣。（圖／記者郭凱杰翻攝）

國民黨與無黨籍議員參選人同一時間也排同樣的行程，市議員候選人黃偵琳表示，這代表了市長陳其邁的高人氣。

黃偵琳也認為，從最近市長接連拜訪瑞豐夜市、莒光市場，證明左楠區競爭非常激烈，左楠區要讓市長得票衝高，民進黨提名四席全上，才是對過去兩年優質市政的肯定。

▲黃偵琳表示，市長陳其邁是政策控，立委時期以專業犀利著稱，明天的辯論會對市長有百分百的信心。（圖／記者郭凱杰翻攝）

黃偵琳指出，早上站路口的位置就在台積電預定地附近，如同日前陳其邁市長楠梓後援會成立時特別強調，楠梓是高科技產業新都心，兩年來引進了超過八十家半導體業者，未來將帶動左楠的產業升級轉型，是市長陳其邁最重要的政績。

黃偵琳也針對今天有國民黨與無黨籍議員參選人與陳其邁的行程撞期強調，市長陳其邁的行程都有公開，不知道其他候選人是不是看了市長行程刻意要蹭，但這也代表了市長陳其邁的高人氣，從莒光市場許多攤商贈送包子跟粽子，還有很多市民朋友要求合照，都可以看得出來對陳其邁市長的高度肯定。