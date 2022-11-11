雙11刷橘子支付滿600元回饋20% 7-11零用金拿不完
一年一次的消費大日「雙11」就是今天！除了電商們紛紛祭出超狂優惠，讓許多民眾趁機搶便宜外，beanfun!橘子支付也和7-11合作，在11月祭出超狂優惠，即日起至11/30，只要購物刷橘子支付就能享有各式零用金回饋，消費滿600元以上享有20%，77元以上享有15％，就連76元以下都有10％零用金的福利，每個會員最高享300元的零用金，還不快手刀購物去。
豪邁回饋用戶不手軟的beanfun!橘子支付，從超商、美妝藥局、線上購物、計程車等交通運輸、甚至是生活繳費都能方便使用。本月搭上雙11熱潮，橘子支付推出300萬的預算回饋用戶，只要購物並刷橘子支付條碼，就能獲取最高300元的7-11零用金回饋。
若是橘子支付的新用戶，活動期間內首次從beanfun!點擊「錢包」進入橘子支付，完成beanfun!綁定者，想筆筆帳戶消費15％零用金回饋，每帳戶最高享150元的零用金，活動嘴回饋10萬元零用金，以上活動發送的零用金效期，以「獲得日起6天」為使用期限。
不僅如此，即日起至11/30，凡是到清心福全、茶湯會、必可蜜、鬍子茶、不要對我尖叫、台灣中油使用beanfun!橘子支付消費，也能享零用金回饋。購買手搖飲部分，單筆滿60元享25%回饋，每次最高回饋15元零用金，每會員最高回饋150元零用金；加油則是筆筆享10％回饋，每會員最高回饋600元零用金，活動總回饋200萬零用金。活動詳情可至官網查詢。