苗栗縣有好山好水，與台中市僅隔一條大安溪，為了讓大台中民眾認識苗栗「好有趣」，苗栗縣政府12日在台中驛鐵道文化園區舊軌鐵道區辦理「苗栗遊品味 邀您來體驗」農村輔導推廣計畫成果展，行銷苗栗農村漫遊體驗以及在地好食、好物，以美景美食向台中人招手。





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苗栗不論是山線還是海線，各農村社區的自然人文景觀豐富，縣府團隊為了讓民眾對農村旅遊有進一步體驗，今年透過農材輔導推廣計畫展開一系列輔導，包括籌組輔導團拜訪最具潛力及金牌農村等30個社區，辦理特色農遊輔導工作坊，以及連結旅行社、專家學者及部落客等，辦理特色農遊試體驗等活動，優化農村體驗服務。





▲「苗栗遊品味 邀您來體驗」 12日在台中舉辦輔導成果展，今日先行展示苗栗在地美食及多元化伴手禮。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.11)

並以「遊品味苗栗農村」為主題，推出苗栗農遊12條特色主題遊程，從慢魚海岸延伸到幸福山城，包含閩南、客家、原民特色，結合各農村再生社區之特色產業、生態、觀光、休閒等體驗，內容多元豐富，縣府歡迎全國民眾一起來體驗苗栗農村輕旅行，帶回專屬自己的幸福回憶。





農業處表示，因應今年疫情趨緩及邊境解封，縣府透過旅遊商品媒合會，已邀集全國將近50家旅行業者媒合交流推廣上架苗栗農遊產品，增加苗栗農村特色遊程在國內外市場的銷售通路及能見度，期待能夠吸引喜好深度旅遊的遊客來到苗栗體驗農村特色，進而帶動地方消費，增進地方經濟效益。





















