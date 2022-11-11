選戰倒數衝刺　吳佩芸單車掃街愛環保

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白卿芬表示，一個城市好的交通政策，不僅是在硬體建設而已，市民朋友在交通安全上所獲得的保障更是重要。台中市每個月因交通事故身亡人數，都在二位數，根據統計在2020年有325位，2021年有280位，到今年八月底就已有將近200位市民朋友不幸身故，這代表在台中「行」並不安全。
白卿芬強調，過去四年台中市議會因為缺乏強而有力的監督力量，導致跟所有市民朋友生命息息相關的交通政策，沒有辦法進一步的檢討，智慧交通更是淪為樣版式的宣傳，而無實質意義。
白卿芬更指出，我相信未來佩芸進入市議會，會以最嚴格與最專業的監督，來重新審視台中市政的交通政策，並且帶入人本交通的理念，讓「平平安安出門、平平安安回家」能真正落實。
白卿芬再次強調，今天以自行車方式掃街拜票，除更貼近市民朋友外，也讓大家更進一步貼近佩芸，近距離聆聽佩芸的理念。相信聽完的朋友，一定會更支持時代力量所推出的優秀候選人。
吳佩芸則表示，這四年以來，無論是在大大小小的路口宣講理念及政見，或是揹著燈板一家一戶的拜訪，這些努力都是為了追求公平正義，在傳統政治結構中找出改革的突破口，打破傳統、權勢、金權政治把持市議會的歪風，為廣大的市民爭取應得的權益。
吳佩芸強調，南屯選情進入最終倒數階段，這次選舉雖然緊繃，但也持續累積勝選能量，每一位選民手中的一票，都不只是改變的希望，更是推動議會改革不可或缺的關鍵。