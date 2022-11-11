選戰倒數衝刺　吳佩芸單車掃街愛環保

隨著九合一大選進入最終倒數 15 天，今 (11) 日時代力量秘書長白卿芬與台中市南屯區議員參選人吳佩芸一同率領自行車隊掃街，象徵破風衝進市議會。沿途民眾反應熱烈，紛紛比讚、大力喊聲表示支持。

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白卿芬表示，一個城市好的交通政策，不僅是在硬體建設而已，市民朋友在交通安全上所獲得的保障更是重要。台中市每個月因交通事故身亡人數，都在二位數，根據統計在 2020 年有 325 位， 2021 年有 280 位，到今年八月底就已有將近 200 位市民朋友不幸身故，這代表在台中「行」並不安全。

白卿芬強調，過去四年台中市議會因為缺乏強而有力的監督力量，導致跟所有市民朋友生命息息相關的交通政策，沒有辦法進一步的檢討，智慧交通更是淪為樣版式的宣傳，而無實質意義。

白卿芬更指出，我相信未來佩芸進入市議會，會以最嚴格與最專業的監督，來重新審視台中市政的交通政策，並且帶入人本交通的理念，讓「平平安安出門、平平安安回家」能真正落實。

白卿芬再次強調，今天以自行車方式掃街拜票，除更貼近市民朋友外，也讓大家更進一步貼近佩芸，近距離聆聽佩芸的理念。相信聽完的朋友，一定會更支持時代力量所推出的優秀候選人。

吳佩芸則表示，這四年以來，無論是在大大小小的路口宣講理念及政見，或是揹著燈板一家一戶的拜訪，這些努力都是為了追求公平正義，在傳統政治結構中找出改革的突破口，打破傳統、權勢、金權政治把持市議會的歪風，為廣大的市民爭取應得的權益。