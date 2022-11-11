五月天瑪莎號召！陳綺貞為「張雨生逝世25周年特展」獻聲

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身為主持人的黃子佼以他跨界音樂人的身分為這次開展穿針引線，帶領現場貴賓及媒體搭上時光機，重溫張雨生的音樂風采；談起與張雨生的淵源，先前在個人專輯中翻唱過張雨生經典《這一夜我睡不著》，黃子佼因為曾和張雨生是同體系唱片公司，跟他有數面之緣的他還多次與張雨生一起上綜藝節目，更在張菲的節目上合唱《得意的笑》。對於張雨生才華及親和力難忘的他，對於這次能集合華語樂壇眾音樂人為特展盡心力，覺得非常感動：「這個特展不僅展現音樂人的凝聚力，更多的感動是來自於『傳承』的精神，代表張雨生的作品能讓透過不同世代音樂人繼續傳承下去。」
此次北流展覽也與橘子集團旗下泛娛樂生活入口平台 beanfun! 合作，將藝術與數位娛樂技術結合，以嶄新載體「數位收藏品」乘載25年的想念，並藉由不同宣傳渠道，把對張雨生的記憶觸角擴大延伸。凡於入場驗票後，即獲「張雨生特展數位收藏品禮物卡」，使用beanfun! APP還可參與「月球尋寶任務」收藏更多限量特展數位收藏品。beanfun! 也以新風格繪製張雨生肖像，推出「張雨生特展數位收藏品－典藏版」盲盒，每張皆獨一無二設計，共3款卡面，集滿可擁有隱藏版鈦金卡，邀請粉絲典藏張雨生的不同風貌。