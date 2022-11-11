五月天瑪莎號召！陳綺貞為「張雨生逝世25周年特展」獻聲

▲張雨生逝世25周年特展將於12日正式開幕。（圖／臺北流行音樂中心提供）
▲張雨生逝世25周年特展將於12日正式開幕。（圖／臺北流行音樂中心提供）

記者吳雨婕/台北報導

2022-11-11 17:42:18

由五月天瑪莎擔任音樂總監，號召陳綺貞、韋禮安、9m88、夜貓組（LEO王、春艷）、告五人共五組歌手聯手為張雨生逝世25周年特展「想你到月球｜FLY ME TO THE MOON & BACK」獻聲，以翻唱方式重新詮釋張雨生過往經典向他致敬。主辦單位臺北流行音樂中心趁著開展前夕於今（11）日在北流文化館舉行開展記者會，現場眾星雲集，由同樣參與展覽過程的黃子佼擔綱主持。

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黃子佼擔綱活動主持人，出席者包括資深音樂製作人陳子鴻與丁曉雯、Metal Kids成員姜永正、作詞人黃婷、資深唱片宣傳謝天齊等。值得一提的是，張雨生一手打造了天后張惠妹，阿妹也特別送花祝福並寫下「雨生的音樂，因為你們永恆」，顯見張雨生對華語樂壇至今仍存在的影響力。

▲張雨生逝世25周年特展「想你到月球｜FLY ME TO THE MOON & BACK」將於12日正式開幕。（圖／臺北流行音樂中心提供）
▲▼張雨生逝世25周年特展「想你到月球｜FLY ME TO THE MOON & BACK」將於12日正式開幕，張惠妹特別送上花籃致意。（圖／臺北流行音樂中心提供）
▲張雨生逝世25周年特展「想你到月球｜FLY ME TO THE MOON & BACK」將於12日正式開幕。（圖／臺北流行音樂中心提供）
 
身為主持人的黃子佼以他跨界音樂人的身分為這次開展穿針引線，帶領現場貴賓及媒體搭上時光機，重溫張雨生的音樂風采；談起與張雨生的淵源，先前在個人專輯中翻唱過張雨生經典《這一夜我睡不著》，黃子佼因為曾和張雨生是同體系唱片公司，跟他有數面之緣的他還多次與張雨生一起上綜藝節目，更在張菲的節目上合唱《得意的笑》。對於張雨生才華及親和力難忘的他，對於這次能集合華語樂壇眾音樂人為特展盡心力，覺得非常感動：「這個特展不僅展現音樂人的凝聚力，更多的感動是來自於『傳承』的精神，代表張雨生的作品能讓透過不同世代音樂人繼續傳承下去。」

此次北流展覽也與橘子集團旗下泛娛樂生活入口平台 beanfun! 合作，將藝術與數位娛樂技術結合，以嶄新載體「數位收藏品」乘載25年的想念，並藉由不同宣傳渠道，把對張雨生的記憶觸角擴大延伸。凡於入場驗票後，即獲「張雨生特展數位收藏品禮物卡」，使用beanfun! APP還可參與「月球尋寶任務」收藏更多限量特展數位收藏品。beanfun! 也以新風格繪製張雨生肖像，推出「張雨生特展數位收藏品－典藏版」盲盒，每張皆獨一無二設計，共3款卡面，集滿可擁有隱藏版鈦金卡，邀請粉絲典藏張雨生的不同風貌。

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