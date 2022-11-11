少年出任務／毓家見糖果大喊「死定了」　秉諭大爆料

▲「AcQUA源少年」毓家（左起）、秉諭、莑茗上《NOWnews今日新聞》網路節目「少年出任務」。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲「AcQUA源少年」毓家（左起）、秉諭、莑茗上《NOWnews今日新聞》網路節目「少年出任務」。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-11 16:28:042022-11-11 16:28:46

《NOWnews今日新聞》本周「少年出任務」由原子少年水豐、家齊主持，邀請AcQUA源少年莑茗、秉諭（貢丸）、毓家（家家）到淡水老街闖關，贏家可獲頒價值萬元的禮物，而錄製第一關時，毓家忽然喊說「完蛋了！死定了！」讓秉諭忍不住大爆毓家的料。

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▲水豐、家齊和源少年相見歡。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲AcQUA源少年秉諭（左起）、莑茗、毓家到淡水錄外景。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼水豐、家齊和源少年相見歡。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲家齊（左一）、水豐（右一）和源少年相見歡。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
家齊和水豐組成「Vocal隊」，要與莑茗、秉諭、毓家的「舞擔小隊」爭取萬元獎勵，第一關任務是15分鐘內挑選伴手禮，金額200元以內，並拍照上傳，獲得最多網友喜愛即獲勝，兩方在懷舊禮品店東挑西選，秉諭一度獻策要簽名在伴手禮上，但因為是不記名而作罷。

有趣的是毓家經過糖果、零食區，突然大喊：「完蛋了！死定了！死定了！我完全被這區吸引，我快...快受不了！」秉諭解釋毓家是「甜食怪」，假如買糖果會先被對方吃光，最後3人買了199元的木製機器人鑰匙圈，家齊和水豐則帶了5隻豬公存錢筒，莑茗笑稱購買理由是吊飾長得像毓家，家齊表示買豬公「要讓粉絲存我們演唱會的錢」。

▲毓家看到糖果眼睛發亮，情緒激動。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼毓家看到糖果眼睛發亮，情緒激動。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼毓家看到糖果眼睛發亮，情緒激動。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼毓家看到糖果眼睛發亮，情緒激動。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲▼毓家看到糖果眼睛發亮，情緒激動。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
第二關任務，兩隊各派一人挑戰製作巨無霸霜淇淋，最接近25公分高度的人為贏家，家齊和毓家被推舉出線，毓家哀號：「不行啦！我壓力山大！」果然製作到一半霜淇淋就「腰斬」，家齊看似比較不緊張，不料，做出來的霜淇淋也是中途崩塌，最後測量是家齊的霜淇淋高毓家的0.5公分。

第三關是水豐盲吃淡水名產，家齊和莑茗、秉諭、毓家依水豐形容的口感，猜出是哪樣食物並購買完成，最快的一隊獲勝，至於此關卡及第一關誰勝出，何隊是最後贏家，請務必鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube頻道、「少年出任務 淡水老街篇」下集。（編輯：楊穎軒）

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