少年出任務／毓家見糖果大喊「死定了」　秉諭大爆料

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有趣的是毓家經過糖果、零食區，突然大喊：「完蛋了！死定了！死定了！我完全被這區吸引，我快...快受不了！」秉諭解釋毓家是「甜食怪」，假如買糖果會先被對方吃光，最後3人買了199元的木製機器人鑰匙圈，家齊和水豐則帶了5隻豬公存錢筒，莑茗笑稱購買理由是吊飾長得像毓家，家齊表示買豬公「要讓粉絲存我們演唱會的錢」。
第二關任務，兩隊各派一人挑戰製作巨無霸霜淇淋，最接近25公分高度的人為贏家，家齊和毓家被推舉出線，毓家哀號：「不行啦！我壓力山大！」果然製作到一半霜淇淋就「腰斬」，家齊看似比較不緊張，不料，做出來的霜淇淋也是中途崩塌，最後測量是家齊的霜淇淋高毓家的0.5公分。
第三關是水豐盲吃淡水名產，家齊和莑茗、秉諭、毓家依水豐形容的口感，猜出是哪樣食物並購買完成，最快的一隊獲勝，至於此關卡及第一關誰勝出，何隊是最後贏家，請務必鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube頻道、「少年出任務 淡水老街篇」下集。（編輯：楊穎軒）
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