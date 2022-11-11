特企／嘉義HoloPark羊角藝術村動工大典　迎疫後觀光紅利

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光禹國際在嘉義微型文創園區BOT案中，透過全球獨家全息影像技術，融合主題樂園開發經驗，將嘉義微型文創園區打造成全亞首座Holo Park羊角藝術村、並引進全球頂級野奢Villa酒店，串聯周遭故宮南院、蒜頭糖廠、長榮文苑、朴子藝術公園與水道頭文創聚落，打造嘉義縣最完整的文創區塊鏈結。
嘉義微型文創園區第一期設施規劃，透過裸眼3D全息影像科技，打造光影展演廣場、親水樂園及萌寵動物體驗園區。 萌寵動物親子樂園內有著如動畫裡走出的的小羊、小鹿、水豚 等萌寵動物，園區植入AR與動物們虛實互動體驗，欣賞全息馬戲團的精彩表演 ，周邊還有HoloPark可移動式的全息創意餐車，民眾可享有羊⻆村特有的渡假體驗。
此外，嘉義微型文創園區在第一期設施規劃中，將打造出全台最⻑的260米高 空滑索Zip line、穿過湖心，體驗飛躍羊⻆村的驚喜刺激與樂趣，另外森林裡面 的探險樂園，也能帶給全年齡段的年輕人一個揮灑汗水及笑聲的娛樂基地。
有別於過往的動土典禮，活動現場搭設帳棚、擺放露營椅，打造露營度假風，並邀請特色餐車與調酒、飲品攤位進駐，讓前來參與活動的賓客搶先享受未來Holo Park羊角藝術村帶給放鬆野奢氛圍。
光禹國際董事長字維新預估，嘉義微型文創園區年底開放後，將引來二大波觀光人潮，一為後疫情及春節觀光人潮，另為以故宮南院為主的藝術連展，故宮南院每年約計有100萬旅遊團客來訪、明年預計與Holo Park光影藝術展以套票合作方式，雙方共享人口紅利。
字維新分析，在亞洲以藝術為核心的旅遊文創開發區非常稀缺，興建中的Holo Park羊角藝術村、將與南故宮、嘉義科學園區連成一氣、極具戰略優勢，透過故宮南院藝術加持，為羊角藝術村注文旅元素、加上嘉義阿里長山野綠景，這樣的稀缺與獨特性為Holo Park帶來不可取代優勢。預期完工後迎來疫後的國際觀光人潮及高端旅遊巿場。
嘉義縣是農工大縣，隨著嘉義科學園區在輕工業及農技的發展，吸引不少外就業人口，是台灣最有發潛力輕工業園區，對居住需求相對高，因此，預期第二期的文旅館完工後，能容納未來近10萬名科技新貴。
嘉義縣縣長翁章梁強調，Holo Park羊角藝術村是個具創意的大型商業投資案，三年後，隨著嘉義科學園區及故宮南院第二期相繼完工，將會帶動更多就業機會及投資案，他期待這項大型商業投資案，可以帶動更業者投資嘉義。