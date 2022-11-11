築夢計畫徵件中！雲林新二代姐妹花創作尼泊爾布包

為了讓新住民及其子女有圓夢的舞台，在台深耕完成夢想，透過拍攝參賽影片，與各界分享築夢成果，內政部移民署舉辦了第9屆「新住民及其子女築夢計畫」。移民署南區事務大隊雲林縣服務站除了通知轄內各鄉鎮「新住民窗口」協助宣導外，更利用行動列車偏鄉服務的機會，至麥寮鄉公所及北港稅務局駐點說明。指導填寫申請報名表、計畫書與權利義務授權書等文件，希望新住民能夠備齊審核應備文件，避免後續補件或資格不符而錯失良機。
此次報名參賽共有5類組別：創意與行銷組、教育學習與藝文組、多元媒體與數位科技組、社會公益服務組、環境保護與永續發展組，報名期間至111年11月30日止，參賽者依序完成移民署線上及紙本報名程序，經審核通過，依夢想內容提供每組最高新台幣8萬元之築夢獎金，歡迎民眾「好康逗相報」，相招來報名！像是來自雲林縣古坑鄉的新住民第二代蘇聰璿、劉子安姊妹，憑藉著富含爸爸母國特色的尼泊爾環保再生手作布包，獲得第8屆「環境保護與永續發展組」的築夢獎金，兩姊妹除了感受到前所未有的成就感，更以自己身為新二代感到驕傲，保持著這份自信，將縫製的手作布包透過網路行銷，支援家庭收入。
雲林縣服務站主任陳駿璿表示，有夢最美，希望相隨。移民署致力推動新住民及其新二代培力服務，鼓勵有一技之長的新住民能展露頭角，在台灣這塊土地上發光發熱，服務站以最大行動力，開著行動列車深入社區服務並相助圓夢。另外，移民署近期舉辦「新住民子女國內培訓研習營」及「新住民及其子女海外培力計畫」等活動，大獲好評，歡迎新住民及新二代踴躍參與移民署相關活動。最新消息也可查詢雲林縣服務站的官方網站或撥打專線05-5345971諮詢。