Joeman開箱日本泡泡浴奢華對決！老司機嗨爆：這可以拍喔
知名百萬YouTuber「Joeman」，以開箱、實測等系列走紅，其中更以「平價奢華對決」廣受粉絲喜愛。沒想到，近日Joeman就丟出預告，將推出「日本泡泡浴」的對決影片，讓不少老司機以及好奇的網友們通通嗨爆，直呼「這真的可以拍嗎？」
Joeman昨（10）日在社群平台丟出最新一集「Joe是要對決」的預告，竟然是「平價泡泡浴vs奢華泡泡浴！」並要大家敬請期待。可以從照片上看見，這次邀請的來賓都超大咖，有專門評論、介紹A片聞名的AV達人「中指通」，以及作風大膽，經常處在YT黃標邊緣的網紅「瘋男」。
消息曝光後，立刻讓網友們嗨到爆炸，「這企劃可以啊，世界和平了」、「以為這邊都不能拍攝」、「預約可以色色獎」、「門的玻璃沒碼到，綠寶石皇帝XD」、「好期待正片喔」、「這個太神啦」、「大型企劃！」、「這才是我想看的對決啊！期待期待。」
據了解，泡泡浴在日本屬於一項性服務，類似泰國浴，由性工作者在身上塗抹泡泡替客人服務，與日本酒店不太相同，不僅價格透明，服務項目也非常複雜，更分為大眾泡泡浴、高級泡泡浴，前者價位落在3萬至7萬日幣（約台幣6千元～1萬5千元），後者則落在7萬至10萬日幣（約台幣1萬5千元～2萬1千元），而且還會隨著環境或等級調漲，在老司機界超受歡迎。（編輯：詹鎰睿）