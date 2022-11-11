雙11搶便宜剩半天！銀行刷卡回饋總整理　看完再結帳

▲雙11購物節只剩不到半天，各通路優惠殺翻，結帳選對信用卡也很重要。《NOWnews今日新聞》幫大家整理好各家銀行優惠，照著買多賺一筆！（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲雙11購物節只剩不到半天，各通路優惠殺翻，結帳選對信用卡也很重要。《NOWnews今日新聞》幫大家整理好各家銀行優惠，照著買多賺一筆！（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-11 15:45:29

雙11購物節經過近1個月的醞釀後，今（11）日迎來最高潮，各大電商、網購平台業績長紅，不過聰明的消費者千萬不要一頭熱，看見喜愛的商品就倉促的結帳，尤其喜愛網購的民眾，聰明的選擇信用卡搭配優惠，還能額外多賺一筆回饋！《NOWnews今日新聞》幫大家整理出包括中信、富邦、花旗等各家銀行的刷卡活動，陪大家一起在享受狂熱的購物樂趣之餘，也能讓荷包非常滿意。

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「台北富邦銀行」提供雙11購物節檔期超刷卡回饋，11/11在momo購物網刷momo卡可享最高23.5%回饋，包括累積消費滿11111元加碼送1111元，回饋最高達10%，加上千大品牌最高10%回饋無上限，回饋率直衝23.5%，相當於商品另享77折。若有海外購物需求，11/11持台北富邦銀行OpenPossible聯名卡於淘寶購物刷卡消費，除了提供3%支付手續費的減免優惠，單筆消費滿10000元送1111元刷卡金，回饋最高達11%，若再加上卡片原權益最高3.5%回饋，合計回饋最高達14.5%。

「中國信託銀行」此次則攜手Yahoo購物平台、PChome線上購物、momo購物網、淘寶網（天貓）、蝦皮購物等電商，推出雙11刷卡優惠，消費滿額最高回饋23%。「第一銀行」卡友則是於指定期間至「momo購物網」或「PChome線上購物」登錄，就享有16～20％的回饋，若使用東森購物搭配「iLEO信用卡」，消費滿1000元回饋甚至能250元刷卡金。

「花旗銀行」則推出全新優惠方案，全卡友於雙11期間至11/30，於PChome、momo、Yahoo、蝦皮等4大電商平台消費，最高可享22%超優回饋。除上述優惠外，即日起12/31，新戶申辦花旗PChome聯名卡，可享新戶加碼9% (上限1800 P幣)，結合6%權益回饋，配合雙11限量加碼登錄活動後，累計回饋率衝到42%。

「合庫銀行」雙11期間於MOMO購物網、PChome線上購物、YAHOO奇摩、東森購物4大電商平台，單筆消費滿1000元登錄成功贈110元刷卡金、單筆分期滿10000元登錄成功贈1100元刷卡金，再享分期零利率優惠；蝦皮購物單筆消費滿1111元登錄成功贈111元刷卡金，整體回饋率最高11%。若再搭配卡娜赫拉的小動物icash聯名卡（夢想藍），還可再享網購3%回饋，回饋率最高可達14%。

「國泰世華銀行CUBE卡」在電商雙11、雙12期間，於蝦皮購物刷CUBE卡並選擇「集精選」或「樂饗購」權益方案，並於CUBE App領取期間限定回饋加碼，最高享10%回饋，若成功登錄全卡友雙11促刷活動，回饋最高可達20%。

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