雙11搶便宜剩半天！銀行刷卡回饋總整理　看完再結帳

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「中國信託銀行」此次則攜手Yahoo購物平台、PChome線上購物、momo購物網、淘寶網（天貓）、蝦皮購物等電商，推出雙11刷卡優惠，消費滿額最高回饋23%。「第一銀行」卡友則是於指定期間至「momo購物網」或「PChome線上購物」登錄，就享有16～20％的回饋，若使用東森購物搭配「iLEO信用卡」，消費滿1000元回饋甚至能250元刷卡金。
「花旗銀行」則推出全新優惠方案，全卡友於雙11期間至11/30，於PChome、momo、Yahoo、蝦皮等4大電商平台消費，最高可享22%超優回饋。除上述優惠外，即日起12/31，新戶申辦花旗PChome聯名卡，可享新戶加碼9% (上限1800 P幣)，結合6%權益回饋，配合雙11限量加碼登錄活動後，累計回饋率衝到42%。
「合庫銀行」雙11期間於MOMO購物網、PChome線上購物、YAHOO奇摩、東森購物4大電商平台，單筆消費滿1000元登錄成功贈110元刷卡金、單筆分期滿10000元登錄成功贈1100元刷卡金，再享分期零利率優惠；蝦皮購物單筆消費滿1111元登錄成功贈111元刷卡金，整體回饋率最高11%。若再搭配卡娜赫拉的小動物icash聯名卡（夢想藍），還可再享網購3%回饋，回饋率最高可達14%。
「國泰世華銀行CUBE卡」在電商雙11、雙12期間，於蝦皮購物刷CUBE卡並選擇「集精選」或「樂饗購」權益方案，並於CUBE App領取期間限定回饋加碼，最高享10%回饋，若成功登錄全卡友雙11促刷活動，回饋最高可達20%。