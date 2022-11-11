中職／統一獅休賽季沒閒著　前往台南校園推廣全運會

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統一獅校園巡迴活動第三站來到建興國中校慶運動會，球團也特別安排林安可回到母校參與校慶活動，也特別與麻吉隊友唐肇廷，擔任棒球指導教練，指導建興國中棒球隊打擊及守備相關技巧，校慶開幕典禮，學校宣布特別來賓將由統一獅林安可、唐肇廷現身，全校師生掌聲如雷歡迎獅隊職棒選手蒞臨，本次校園巡迴任務由林安可、唐肇廷指導棒球隊學生，建興棒球隊學生也把握難得機會，透過選手指導和實際演練，體驗學習棒球知識，林安可表示：「這是畢業後首度回到國中母校指導棒球選手，再次走進小時候的校園，感覺十分新鮮，學弟也都好熱情，練球環境也比以前好很多，記憶中的小時候練球，紅土上都還有碎石頭，能夠回到母校指導學弟是一件很棒、很有意義的事情。」
本次統一獅校園巡迴活動，除了指導棒球隊學生外，林安可、唐肇廷也特別準備小禮物贈送給校園參與運動會的學生，讓建興國中學生們今年的運動會特別不一樣的驚喜。
今日，統一獅統一獅校園巡迴活動第四站，來到大灣高中校慶運動會，大灣高中是羽球、網球、划船發展學校，本次結合112全運會推廣活動，也特別安排大灣高中划船隊與統一獅職棒選手郭阜林、施子謙互動，特別準備划船機，透過教練專業講解及示範，職棒選手很快就進入狀況，體驗划船機訓練模式，也特別與大灣高中划船隊進行一分鐘限時ＰＫ賽，身為運動員最不喜歡「輸」的感覺，兩位職棒選手也全力以赴和大灣高中划船隊競賽，但終究專業訓練下的划船隊繳出好成績贏了職棒選手。郭阜林表示：「很高興來到大灣高中校慶活動，體驗划船機訓練，雖然跟棒球訓練不太相同，但嘗試不一樣的訓練方式也是很棒的體驗，競賽時學生們都好厲害，希望他們在專業訓練下，成績能夠蒸蒸日上。」
來到大灣高中校慶活動，兩位職棒選手施子謙及郭阜林除了體驗划船隊的訓練外，也特別與大灣高中棒球隊進行棒球指導課程，大灣高中棒球屬於社團性質類別，並非專業棒球重點學校，喜愛棒球的每個大灣高中選生也把握難得機會，能夠跟職棒選手請教相關知識，其中包括打擊技巧、要領及投球揮臂技巧、握球方式，讓每個大灣高中學生們受益良多，喜愛棒球的他們，展現好學求知心，對於棒球不懂的知識，想辦法找到答案。統一獅施子謙表示：「今天來到大灣高中進行棒球指導，感受到學生對於棒球知識的求知態度，自己也將所知的棒球知識分享給學生，希望他們能懂的其中的道理，在實際訓練中才能發現問題，解決問題，技術才會進步。」
本週統一獅校園巡迴活動結束後，下週萊校慶活動，將前進仁德國中、金城國中及宅港國小百年校慶，透過萊恩、盈盈、統一獅職棒選手蒞臨推廣台南基層棒球及運動風氣。