王家梁珍惜10年前緣分 相守許維恩772天「含淚獻誓言」
許維恩、王家梁於今（11）日、女方41歲生日，早上11點11分，在萬豪酒店舉辦婚禮，席開25桌、總花費約300多萬，佈置時間長達36小時。其中在新郎、新娘互相交換誓言時，許維恩、王家梁都忍不住落淚，王家梁感謝10多年前初見面的緣分，能延續至今，而許維恩則感性告白老公：「有你在的地方，就是我的家。」
王家梁相當珍惜與許維恩的緣分，「大概在10多年前，我們曾經在一個場合相遇過，但我們那時沒有任何交集，也沒有對話，妳甚至不知道我就在現場，但那一次是我們此生，離彼此最近的距離，浪漫的緣分，在兜了一大圈後，又讓我們遇到，這一次，我們有了對方，有了認識也有了愛，是妳讓我了解，愛可以讓一個人蛻變，今天是我們2人共度的772天，未來我們還有很長的日子要一起度過，我會一直牽著妳、陪著妳、護著妳，直到我們人生的旅途結束，我愛妳。」浪漫的誓言搭配鋼琴樂，讓現場賓客幾乎都紅了眼框。
許維恩的誓言也不遜色，感謝王家梁讓她有家的感覺，「謝謝你，總是在我最需要你的時候，你一直在我身邊，也謝謝你總是在我心情不好的時候，給我擁抱、安慰，喜歡你靜靜陪在我身邊，一起聽音樂，一起在海邊，只要跟你在一起，就會感到很安心、放心，也很踏實，我們之間的默契，用眼神就可以感受到彼此的愛，這點點滴滴的感動都放在我心裡，謝謝你願意陪我度過接下來的下半輩子，只要有你的地方，那裡就是我的家，我愛你老公。」