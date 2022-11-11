「最強人造人」深田詠美拍片只為變美　幸福體驗1000次

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深田詠美日前抵台，昨晚去逛夜市品嚐台灣美食，開心有被路人認出，她透露吃了雞排、臭豆腐、蚵仔煎、豬血糕，但不擔心因此變胖，自己每週會重訓一次、常攝取蛋白質維持體態，深田詠美表示：「特別喜歡茶葉蛋，尤其是台灣的茶葉蛋，一餐可以吃2個攝取足夠的蛋白質！」
聊到進入成人行業工作的契機，深田詠美坦言只是為了想變更漂亮，她說：「大家都覺得這行業是很性感、豐滿的女生才會去，但我不是，我是想要變得更美更性感，我是需要資金才踏入這裡，能賺很多錢，讓自己變得更美。」深田詠美表示不後悔當女優，「我覺得進入這業界是對的選擇，經濟足夠買保養品、化妝品，我100％很滿意」。
深田詠美喜愛成人產業，曾連續3個月推出總計75部作品，「幸福體驗」超過1000次，最長時間拍攝曾有過15小時，雖然很累但也樂在其中。問及是否曾受疫情、AV新法影響工作？她表示自己有片商的專屬合約，內容有保障數量，「AV新法主要是對非專屬、知名度不高的女優的才有影響，我是契約女優所以不影響，都照法律來進行」。
除了本業，深田詠美還有斜槓YouTuber身分，頻道訂閱突破116萬人，她開心表示原本只有男生知道自己，現在女性粉絲族群比例提高，「通常都是比較多男生認識我，拍了抖音、YouTube後，女性粉絲有變多，我之前到澀谷辦免費愛的抱抱24小時活動，有很多女生來，我很開心」。