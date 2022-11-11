「最強人造人」深田詠美拍片只為變美　幸福體驗1000次

▲深田詠美獲封「最強人造人」稱號。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲深田詠美獲封「最強人造人」稱號。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-11-11 15:46:492022-11-11 15:49:13

日本「最強人造人」深田詠美今（11日）受邀來台宣傳正版成人平台，這是她三度訪台，卻是首度公開跟媒體、粉絲見面。她曾連續3個月不間斷工作，期間推出75部作品，一天工時曾超過15小時，但再累深田詠美表示不後悔，因為這樣就有足夠的錢讓自己變更美。

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▲深田詠美受邀來台宣傳正版成人平台AV+。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲深田詠美受邀來台宣傳正版成人平台AV+。（圖／記者陳雅蘭攝）
今年24歲的深田詠美曾是女團成員，目前除了成人本業，亦專心經營YouTube頻道。她2017年從知名成人片商辭退，在休息期間赴南韓整形，一共做了臉部輪廓手術、兩顎手術、隆胸手術，全身從頭到腳徹底改造，獲封「最強人造人」稱號，網友也稱她為新一代「生化人」。

深田詠美日前抵台，昨晚去逛夜市品嚐台灣美食，開心有被路人認出，她透露吃了雞排、臭豆腐、蚵仔煎、豬血糕，但不擔心因此變胖，自己每週會重訓一次、常攝取蛋白質維持體態，深田詠美表示：「特別喜歡茶葉蛋，尤其是台灣的茶葉蛋，一餐可以吃2個攝取足夠的蛋白質！」

聊到進入成人行業工作的契機，深田詠美坦言只是為了想變更漂亮，她說：「大家都覺得這行業是很性感、豐滿的女生才會去，但我不是，我是想要變得更美更性感，我是需要資金才踏入這裡，能賺很多錢，讓自己變得更美。」深田詠美表示不後悔當女優，「我覺得進入這業界是對的選擇，經濟足夠買保養品、化妝品，我100％很滿意」。

深田詠美喜愛成人產業，曾連續3個月推出總計75部作品，「幸福體驗」超過1000次，最長時間拍攝曾有過15小時，雖然很累但也樂在其中。問及是否曾受疫情、AV新法影響工作？她表示自己有片商的專屬合約，內容有保障數量，「AV新法主要是對非專屬、知名度不高的女優的才有影響，我是契約女優所以不影響，都照法律來進行」。

除了本業，深田詠美還有斜槓YouTuber身分，頻道訂閱突破116萬人，她開心表示原本只有男生知道自己，現在女性粉絲族群比例提高，「通常都是比較多男生認識我，拍了抖音、YouTube後，女性粉絲有變多，我之前到澀谷辦免費愛的抱抱24小時活動，有很多女生來，我很開心」。

▲深田詠美為了變美決定踏入成人產業。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲深田詠美為了變美，決定踏入成人產業。（圖／記者陳雅蘭攝）

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