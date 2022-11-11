鍾東錦陣營阻撓發文宣　綠營：內容全是事實、會繼續發放

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羅致政表示，鍾東錦陣營不斷透過檢舉的方式，將徐定禎團隊發送文宣的同仁押到警局作筆錄，但這份文宣有候選人署名，內容也是引用公開的說法和資料，從法院判決到財產申報都是公開資訊，無論從形式或實質上都是合法的文宣，都有憑有據。鍾東錦不但用謊言文過飾非，還用奧步手段恫嚇民眾，呼籲鍾東錦應該誠實面對問題，正正當當地讓苗栗鄉親檢視你的真面目。
羅致政強調，面對質疑，預料鍾東錦不是躲在發言人後面不敢自己面對，就是又揚言要提告，與其浪費司法資源，應該要請鍾東錦針對這份文宣一一釐清到底哪裡有錯？從擔任掩埋場白手套、自家土地違法堆積砂石，到修法圖利自己、殺人未遂和被管訓，哪一點是錯的？請鍾東錦面對問題好好回答，不要再動不動就用司法壓人，再次強調這是一份合法的文宣，內容都是以事實為基礎，徐定禎會繼續全力發送，請大家一起來揭露鍾東錦的真面目。
徐定禎發言人、苗栗縣議員曾玟學表示，鍾東錦面對質疑不是用謊言回應，就是指控不實抹黑。只要質疑他是黑道，就會用濫告的方式恐嚇民眾，包含自己都被告，但其實民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫早已認證過這點了。
曾玟學說，只要指控鍾東錦就會被他用法律途徑，讓大家心生畏懼。除此之外，鍾東錦還監控、騷擾選民，地方非常多群組在傳遞相關資訊後，就開始收到所謂「關心」的電話，導致地方人心惶惶。
曾玟學表示，前幾天團隊派報社的人員還直接在路上被鍾東錦的人要求帶到警局作筆錄，但當天經過選委會的人現場認定，確認是合法可以發放的文宣，且隔天同樣的事件又再度重演。同樣的事情一再發生，鍾東錦就是要用這種手法讓苗栗的鄉親無法看到真相，會用這麼霸道的手段就是黑道。
民進黨立委賴品妤表示，2019年競選時也發生過類似的事件，當時也是蒐集法院資料等等集結成一份派報並署名，沒想到卻被指控是黑函，甚至還發生被扣押在警局的狀況，也有遇到對手胡亂興訟的情形，才會想到請支持者到超商自行列印的解方。
賴品妤說，要問問鍾東錦，這份文宣哪一點是錯的？他說自己超過10年沒經營砂石業，但財產申報白紙黑字並非如此，難怪會被稱為「砂皇」。在此正告鍾東錦，選舉就該正正當當好好地選。
另外，徐定禎對此也表示，會加緊查賄抓弊的工作，文宣也會繼續發放，絕不會向黑金威脅低頭。徐定禎說，鍾東錦深怕自己的不法事證被更多鄉親知道，才會大動作阻撓文宣發放工作。文宣上頭提到的西瓜刀劃肚皮、掩埋場白手套、違法堆砂石、修法圖利自己，這些都是引述媒體報導的公開資訊，文宣上頭也有自己的簽名以示負責。