台海衝突牽動國際！中國武力對台　全球經濟恐年損2.5兆

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隨著印太地區軍事行動的疑慮升溫，美國及其盟友近來開始考慮，若是中國對台灣採取，該如何對中國採取制裁，並且向歐盟執委會（European Commission）與歐洲政府官員發出警告，指出榮鼎的這份報告顯示，台海一旦發生衝突，也將對歐洲造成重大影響。
有兩名官員向《金融時報》表示，美國和歐盟已經開始討論如何為台灣潛在衝突危機做準備，部分官員表示，公開制定的應急計劃，應該有可能成為威懾中國戰略的一部分。
不過部分美國和歐洲官員認為，台灣衝突重創全球經濟所帶來的恐懼，對於爭取國際支持遏制中國是有其必要性的。美國還以俄羅斯入侵烏克蘭為例，強調需要考慮突發事件。
近來美國頻頻重申對中國對台灣的威脅，美國國務卿布林肯在過去一個月內，曾兩次提及美國認為中國打算加速統一台灣的進程。過去一年以來，美國總統拜登也曾四次表示，美國將出兵保衛台灣。
針對榮頂的這項報告，美國國務院拒絕回應。一名發言人表示，台海地區的和平穩定符合美國的長久利益，並且是國際關注的議題。這名發言人稱，美國將在其長期以來遵守的「一中政策」下支持台灣。
一名歐盟官員強調，美國在2021年曾分享俄軍在烏克蘭邊界集結的情資，當時部分歐盟國家不相信俄羅斯總統蒲亭真的出兵，這名官員指出，美國這次分享報告的舉動與當時類似，稱「我們已從中汲取教訓」。
另外報告還指出，若是台海爆發衝突，台灣將承受最大的經濟打擊，但對於中國的經濟打擊也十分巨大，其後果將影響全球經濟。報告稱，東南亞許多國家希望避免偏袒任何一方，並稱台海衝突與之無關，但最後也會因此遭受嚴重經濟損失。
報告預測，屆時仰賴半導體晶片的汽車、伺服器、電腦、手機等業者，是面臨最大衝擊的產業。一旦中國在台海發起衝突，中國企業的貿易融資將會枯竭，對全球貿易造成嚴重衝擊。由於中國是許多發展中國家重要經濟夥伴，可能會因此讓十幾個新興市場推入經濟危機？