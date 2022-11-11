雙11快衝IKEA！限時三天送「鯊鯊筆」 官網小物16元起
IKEA大受歡迎的鯊鯊又有新周邊！為了慶祝雙11，今（11）日起至11月13日限時三天，單筆消費滿額就送「鯊鯊筆」，無論是上課或上班，拿出這支絕對搶盡眾人目光，不過這波滿額贈只限定大台北分店。宜得利在新北耶誕城打造黑貓樂園，周末到場體驗免費活動，限定參加獎是貓掌巧克力，送完為止。
超可愛的鯊鯊筆來了，IKEA舉辦「1111特鯊好禮」活動，今（11）日起至11月13日限時三天，卡友單筆消費滿1200元，免費加送一支鯊鯊筆，每人每卡限兌換一個，且限定大台北分店（新莊店／新店店／內湖店／台北城市店）獨享優惠。
IKEA也在官網開跑線上雙11促銷，即日起至11月14日前，輸入線上折扣碼「EC22D11」，千項商品結帳8.5折，包括燈具、寢具、餐具、居家裝飾、收納產品、地毯等都在促銷行列中，其中銅板小物最低16元起，全站單筆消費滿7000元再加碼免運費。
2022新北歡樂耶誕城今（11）晚點燈開城，宜得利家居也在市民廣場打造黑貓樂園，今（11）日起至11月24日連續兩周快閃登場，現場將舉辦多項贈獎活動，下載宜得利家居APP可免費玩搖獎機，獎品有黑貓抱枕、純棉小方巾或30元折價券。另外到場和黑貓布景主題拍照打卡上傳至FB或IG，可免費玩1次黑貓扭蛋機，獎品有擴香精油、灰貓擦手巾等，平日參加獎是30元折價券，周末限定參加獎是貓掌巧克力1份。