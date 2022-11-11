面對競選對手黑函質疑 鍾東錦陣營提告：不要再騙票！
苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮、新聞發言人洪志彥，今（11）日在饒斯棋律師陪同下，召開「訴諸司法端正選風，告發散佈不實黑函意圖使人不當選」記者會。徐廷琮表示，針對競選對手散發不實內容文宣欺騙選民，經律師團蒐證後，認定違反《刑法》第310條誹謗以及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選，已委請饒斯棋律師代表競選總部提出告訴。
徐廷琮表示，在選舉過程中，鄉親想看到的是候選人端出牛肉政見以及對苗栗縣未來的願景規劃，但這一場選戰中，只有看到苗栗縣長候選人鍾東錦提出具體可行的政見與福利政策，反觀對手不是畫大餅、就是抹黑造謠，然後把責任推託給媒體，說是引述媒體報導。
律師饒斯棋也指出，於111年11月9日下午、111年11月10日上午分別在苗栗縣頭份市信義路、苗栗縣後龍鎮博愛街發現對手發放黑函，黑函上印有苗栗縣縣長候選人鍾東錦之名字及照片，且內容文字還出現各種汙衊字眼。
饒斯棋表示，散布黑函的行為，已經明顯構成加重誹謗及意圖使人不當選之罪嫌。因此針對散布黑函者，律師團已經分別於111年11月9日、111年11月10日提出違反《刑法》第310條第1、2項之加重誹謗，以及《公職人員選舉罷免法》第104條意圖使人不當選之刑事告訴。