北科大進駐虎頭山創新園區　培育創新研發人才

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王錫福說，該基地聚焦研究航太工程、智慧車電、智慧物聯網、智慧健康產業，成立4座研究中心。其中航太工程部分，北科大除繼續推動與國家太空中心相關研究，並與大桃園地區相關太空產業合作，進行低空軌道衛星通訊技術研發、推動高附加價值太空技術應用、培育高階太空專業人才，促進產官學研資源整合，吸引更多在地業者投入，帶動航太新創產業鏈升級。
北科大智慧健康產業研發中心，著重幫助高階智慧醫材進行快速商品化，目前研發和導入的技術，包括智慧植入物材料的開發、AI診斷醫材的臨床試驗規劃等。
王錫福表示，未來北科大持續秉持「學術攻頂」與「技術落地」的科技大學典範，擴散學校教學研究成果效益，移植鄰近產業園區，形成產業聚落，推升桃園在地產業智慧轉型。
鄭文燦指出，虎頭山創新園區原為海巡署訓練基地，舊園區經活化改造、保留生態後，設置5G「車聯智駕中心」與「資安物聯網中心」，在此進行自駕車、無人掃街車、無人搬運車等測試，成為全國第一個提供5G車路雲測試的自駕車園區，就像自駕車、自動搬運車的「駕訓班」，協助車用電子、車聯網等產業發展。
鄭文燦說，桃園擁有全國最完整的產業聚落，非常歡迎北科大進駐，期待引入北科大的創新研發能量，為桃園地區的智慧產業及科技產業汲取更多資源，合作培育台灣前瞻科技人才，聯合打造桃園自駕車產業鏈，共同實現虎頭山創新園區成為青創團隊共榮發展的場域。