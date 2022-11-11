盤中狂升逾6角！新台幣收31.41元升4.95角 近2個月新高
美國通膨降溫，市場預期美國聯準會（Fed）有望放緩升息步伐，美股大漲，美元指數大跌，台北股、匯市今（11）日同步噴漲，台股終場大漲503點，外資更在台股大買超488.47億元，新台幣兌美元盤中也狂升超過6角，一度來到31.298元，終場收在31.41元，仍強升4.95角，並創近2個月來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量16.01億美元。
美國發布10月CPI指數7.7%，低於預期，同時聯準會官員釋出鴿派訊號，投資人歡欣鼓舞，股市掀起空頭回補熱潮，美股4大指數飆漲，其中道瓊暴漲1200點，科技股巨擘更是漲勢凌厲，亞股今日同步勁揚，台股亦開高走高，並站回萬四大關，一度大漲541點，終場上漲503.80點、漲幅3.73%，收在14007.56點，成交值新台幣3354.16億元。
國際匯市部分，在美元指數大跌之下，亞洲主要貨幣兌美元都大舉升值，其中韓元大升收在1318.40兌1美元，日圓兌美元也升至141.42價位，人民幣中間價上調到7.1907兌1美元，離岸及在岸人民幣兌美元亦來到7.12價位附近。
至於新台幣兌美元今日一開盤也跳升2.55角，以31.65元開出，隨著亞幣大幅升值及台股大漲之下，新台幣升幅也隨之擴大，一度來到31.298元，狂升了6.07角之多，也由於盤中狂升了5、6角，讓不少投資人一度以為眼花，連外匯專家也說，相較台股大漲逾500點，新台幣一次升5角以上真的很罕見，即便之後新台幣升幅有稍收斂，終場新台幣兌美元仍強升了4.95角，收在31.41元，也是9月21日以來收盤新高價。