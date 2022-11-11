陳小菊、陳小邁首度掃街 籲多一票給當選邊緣的黃彥毓
高雄兩任市長陳菊、陳其邁的Q版人形玩偶「陳小邁」、「陳小菊」於今(11)日首度合體前鎮、小港區市議員候選人黃彥毓在小港區車隊掃街，途中黃彥毓除感謝熱情鄉親加油打氣，還有民眾拉下車窗比讚，讓人暖心，黃彥毓除拜託鄉親們多1票守住有經驗、實在做事黃彥毓。也期盼藉由陳菊、陳其邁兩市長高人氣魅力及施政好表現，爭取順利當選。
黃彥毓強調，在市府服務長達10多年，知道自己的選情必須更努力，這次剛好抽到10號，呼應「10年磨一劍」及做人處事「1010在在」的態度精神，希望鄉親可以多一票給認真的人，栽培年輕新人，讓有經驗的新世代脫穎而出，黃彥毓也認為，今年選情冷、投票率成關鍵，拜託大家一定要回家投票，前鎮小港集中選票支持10號黃彥毓，守護關鍵一席。
黃彥毓表示，陳菊、陳其邁兩任市長執政十多年，大力推動高雄城市轉型建設，將高雄從重工業城市蛻變成國際港灣宜居城市。包含亞洲新灣區計畫、高雄展覽館、市立總圖、環狀輕軌、高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心接續完工啟用。
黃彥毓承諾，在蔡英文總統、蘇貞昌院長支持下，相關5G AIoT產業、高軟二期、捷運黃線、捷運小港林園線、前鎮漁港活化轉型；205兵工廠遷移開發、前鎮加工出口區轉型、台電特貿三招商、遊艇產業等計畫也逐步到位。未來他進入議會，將「馬上上手、馬上服務、沒有蜜月期」和市長陳其邁、立委賴瑞隆中央地方一條線，共同加速推動。
黃彥毓也擔心地說，前鎮小港登記17席搶8席，參選人數大爆炸，因為是第一次參選，沒有樁腳資源，現任議員實力堅強，面臨老將新秀夾擊，後期地方盛傳「穩當選」傳言，其實仍處當選邊緣。選戰最後兩周只能一步一腳印，全力衝刺，爭取更多市民鄉親認同。