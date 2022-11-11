王彩樺遭女兒黃于庭嫌頭髮少　自認「鼻子處理過」

全新旅遊節目《媽呀！好好玩》由王彩樺與大女兒黃于庭攜手主持，藉由親子結伴旅行，感受台灣最在地的文化、挖掘最富特色的祕境、最濃厚的人情味，首播收視0.79就開出紅盤，為同時段收視之冠。
昨（10）日晚《媽呀！好好玩》在播出前，王彩樺特別與女兒黃于庭開直播催票，還會發現黃于庭是省話小姊姊，由於這是女兒出道主持的第一個節目，所以王彩樺也特別緊張，再忙都要花時間宣傳。怎料直播竟變成母女大爆料，內容超犀利，王彩樺在直播中直接爆料有時晚上回家，去女兒房間，一進去就會踩到衣褲和鞋子，黃于庭也不是省油的燈，吐槽媽媽包包亂放客廳，有男觀眾留言喊話王彩樺：「妳女兒少一個處女座男友，會幫你整理的乾乾淨淨！缺女婿嗎？」
另外，黃于庭連媽媽的臉書名稱都不知道，笑說因為真的很少用，更吐槽：「媽媽都戴假髮、頭髮少，臉也沒很真呀，臉上喜歡打東西！」讓王彩樺臉上出現三條線，她回答女為悅己者容，狀態要好，給觀眾看美美的自己是最基本的，黃于庭立刻補槍：「妳剛打完時，很誇張。」王彩樺笑說需要修復期，自認五官沒法長的像女兒一樣這麼正，但黃于庭似乎不太滿意自己鼻子，認為不夠挺，逼的王彩樺承認：「媽媽是有處理過呀！」而觀眾也沒在客氣，在直播中提問說：「妳還有甚麼是假的?」王彩樺趕緊說頸部以下可都是真的，只有臉微調。