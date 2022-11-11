2022幸福企業票選出爐　320家業者奪金獎標章

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆票選出「科技研發業」、「製造業」、「一般生活服務業」、「休閒娛樂服務業」、「餐飲服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」以及「大傳教育社福」共九大類，吸引近2,000家企業共襄盛舉參賽，而獲得「金獎」標章認證共計320家，包括花旗銀行、合作金庫、艾司摩爾、華碩電腦、仁寶電腦、BMW總代理經銷商(依德)、南亞科技等，現場有170家企業代表親自領獎，熱情響應幸福企業理念。
林文雄表示，藉由舉辦幸福企業頒獎典禮，鼓勵具不錯營收的企業，能照顧員工，提供福利，同時吸引優秀人才，形成良性社會循環，「員工幫助企業賺錢，也希望企業能幫員工調漲薪水，讓員工更有動力來工作。」林總裁恭喜得獎廠商，也以台灣少子化問題為例，期許在座企業，能留住人才，使台灣產業蓬勃發展。
ASML艾司摩爾招募資深經理周鈺舜指出，伴隨半導體產業蓬勃發展，在員工薪資福利部分，ASML提供優於業界的薪資福利，除了保障年薪14個月，另有績效獎金，並提供全球員工認股計畫，另鼓勵員工在工作與生活中取得平衡，公司提供彈性工時以及每週一天居家上班等措施。對於每位新進工程師，公司除提供500萬以上的訓練經費，搭配6至18個月的培訓課程，另享有到職即提供年假的福利。
BMW依德總經理張湘愉表示，今年非常榮幸再度蟬聯幸福企業，公司一直以來都把員工視為重要資產，因此「培養人才、照顧員工」是我們不能停滯的工作。今年我們響應政府，做了薪資的調整，甚至超越公教人員的調幅，相信這是照顧員工最實質的方法。我們也會在固定的期間內調整薪資，像是季考核，優秀同仁一定給予鼓勵。另外像是健康關懷與教育訓練都持續落實，希望人才一起陪著公司成長。接下來包含銷售人才、行銷人才、客服人才，都是重點徵才對象。
要激勵員工士氣，除了提供具競爭力的薪資以外，還有哪些福利最令上班族嚮往呢？調查透露，優渥的年終獎金67.8%、豐厚的員工分紅46.0%、免費供餐/餐飲補助41.0%、彈性上下班制度36.6%及員工免費健康檢查35.0%，都是能讓上班族直接感受老闆惜才愛才的措施。