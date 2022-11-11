2022幸福企業票選出爐　320家業者奪金獎標章

▲由1111人力銀行主辦、中華人事主管協會及財團法人創新智庫暨企業大學基金會協辦的第三屆「2022幸福企業票選，今（11）日於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮。（圖／人力銀行提供）
▲由1111人力銀行主辦、中華人事主管協會及財團法人創新智庫暨企業大學基金會協辦的第三屆「2022幸福企業票選，今（11）日於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮。（圖／人力銀行提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-11 16:33:27

由1111人力銀行主辦、中華人事主管協會及財團法人創新智庫暨企業大學基金會協辦的第三屆「2022幸福企業票選，今（11）日於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮，包括前立法院長王金平、衛福部政務次長李麗芬、台北市政府勞動局局長高寶華、新北市副市長劉和然、青年發展基金會董事長連勝文以及立法委員蔣萬安、邱臣遠、洪孟楷等人也都擔任頒獎嘉賓，出席力挺幸福企業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1111人力銀行總裁林文雄於致詞時指出，新冠疫情持續至今將近三年了，影響全球經濟甚鉅，因此更不能忘記為優質企業加油打氣，今年的頒獎典禮顯得格外有意義，盼凝聚勞資力量，攜手走向共好共善的目標。

本屆票選出「科技研發業」、「製造業」、「一般生活服務業」、「休閒娛樂服務業」、「餐飲服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」以及「大傳教育社福」共九大類，吸引近2,000家企業共襄盛舉參賽，而獲得「金獎」標章認證共計320家，包括花旗銀行、合作金庫、艾司摩爾、華碩電腦、仁寶電腦、BMW總代理經銷商(依德)、南亞科技等，現場有170家企業代表親自領獎，熱情響應幸福企業理念。

林文雄表示，藉由舉辦幸福企業頒獎典禮，鼓勵具不錯營收的企業，能照顧員工，提供福利，同時吸引優秀人才，形成良性社會循環，「員工幫助企業賺錢，也希望企業能幫員工調漲薪水，讓員工更有動力來工作。」林總裁恭喜得獎廠商，也以台灣少子化問題為例，期許在座企業，能留住人才，使台灣產業蓬勃發展。

ASML艾司摩爾招募資深經理周鈺舜指出，伴隨半導體產業蓬勃發展，在員工薪資福利部分，ASML提供優於業界的薪資福利，除了保障年薪14個月，另有績效獎金，並提供全球員工認股計畫，另鼓勵員工在工作與生活中取得平衡，公司提供彈性工時以及每週一天居家上班等措施。對於每位新進工程師，公司除提供500萬以上的訓練經費，搭配6至18個月的培訓課程，另享有到職即提供年假的福利。

BMW依德總經理張湘愉表示，今年非常榮幸再度蟬聯幸福企業，公司一直以來都把員工視為重要資產，因此「培養人才、照顧員工」是我們不能停滯的工作。今年我們響應政府，做了薪資的調整，甚至超越公教人員的調幅，相信這是照顧員工最實質的方法。我們也會在固定的期間內調整薪資，像是季考核，優秀同仁一定給予鼓勵。另外像是健康關懷與教育訓練都持續落實，希望人才一起陪著公司成長。接下來包含銷售人才、行銷人才、客服人才，都是重點徵才對象。

要激勵員工士氣，除了提供具競爭力的薪資以外，還有哪些福利最令上班族嚮往呢？調查透露，優渥的年終獎金67.8%、豐厚的員工分紅46.0%、免費供餐/餐飲補助41.0%、彈性上下班制度36.6%及員工免費健康檢查35.0%，都是能讓上班族直接感受老闆惜才愛才的措施。
 

北科大進駐虎頭山創新園區　培育創新研發人才

復甦力道強勁！阿聯酋上半年度營收暴增百億鎂

籲選舉、開票新聞公正客觀　NCC大選日設應變中心監督

5G治理新思維！揭智慧交通數位神經中樞雛型開發成果

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀