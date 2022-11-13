房市／信義房屋獲幸福企業金獎　彈性福利買電車也補助

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信義房屋今年再獲得「建築營造業」金獎，在薪資部分，信義房屋保障業務新人前6個月月薪5萬，期滿不適應還加發轉職金5萬元；績優同仁還享海外旅遊補助與留任獎勵金，每年獎金從25萬元至上百萬元，也有團體獎金等各式獎勵制度；信義房屋也會提撥公司稅後盈餘1／3作為全體同仁的年終獎金。升遷部分，定期舉辦主管選拔，也發揮全台直營體系優勢，提供完整的培訓計畫，進修、考照等學習資源補助，無論在專業職或管理職發展，都有明確透明的升遷機制及相對應的發展資源。
信義房屋更是提供多元的福利規劃，包括免費健檢、健康管理中心、第二胎生育獎勵金12萬元、相當於每年加薪1.5萬元的彈性福利「信福幣」，以及員工持股信託獎勵等。以「信福幣」為例，因應疫情嚴峻，近3年陸續新增補助員工購買防疫用品，除基本的口罩、酒精之外，也可以購買耳（額）溫槍、空氣清淨機、消毒燈等，保護員工健康，也是對消費者提供保障；此外，ESG已成顯學，信義房屋長期耕耘相關領域，也新增補助員工購買電動機車。
此次獲選「幸福企業」，信義房屋人資部執行經理李宜蓁表示，將持續以高標準選才，培養頂尖專業人才，提供消費者最好的服務品質；也會持續以更具競爭力的薪酬福利及培訓制度，為員工創造有安全感又具挑戰性的職涯舞台。