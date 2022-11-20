我是首投族／直接對話政府　政大生：18歲公民權勢在必行

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在都更方面，姚希亮以自己家為例，屋齡就超過40年，若是未經過重新整修，難以面對災害。不過姚也分享，自侯友宜上任以來，「我覺得算是滿有感的，就是我覺得他都更這一塊算是有做好啦」，新北許多地區高屋齡矮房都已蛻變成高樓大廈，而侯友宜敢動工也很有骨氣。
面對選戰進入倒數階段，姚希亮分析，起初侯友宜與林佳龍都有優點，難以抉擇，林佳龍過去曾任交通部長、台中市長，經歷豐富，而侯友宜在新北市已塑造出新北市民的集體記憶，相較於歷任首長更有記憶點與作為。
不過姚希亮認為，林佳龍最初原想投入台北市長選戰，但未獲黨內提名才改參選新北市長，選民心中多少還是會有情緒波動，也擔心林對於新北了解度不夠，即使林有提出許多不錯的市政計劃，但也要考量實際面向，「新北市每年得到的預算有辦法去支撐林佳龍的這些提案嗎？」
姚希亮進一步解析，儘管侯友宜也有一些爭議，但侯友宜較「值得信任」，已有基礎信任，在推動許多市政上速度蠻快的，都讓民眾有感，自己可能傾向投給侯友宜。
被問及是否會回家投票，姚希亮表示會回家投票，就算戶籍不在新北距離較遠，但投票是公民在政治上的展現，且這是20歲「第一次握有這張選票」，對青年選民特別具有意義。
至於本次「公民權下修18歲」公投，姚希亮則說推動是勢在必行，具有推動必要性，18歲公民權是國際潮流，台灣要跟上國際腳步，且就國內法律來說，「權利義務不對等這一點很弔詭」，18歲成年卻不能投票不公平。
姚希亮也說到，支持18歲公民權可以增加社會對於青年參與政治的想像空間，「而不是在這種時代下還把他窄化、扁平化」，要得到跟政府之間的對話，最快的方式就是透過投票，像是政黨與青年的座談都是間接方式，最直接就是選民透過選票，給予政黨政見做出回應，因此支持18歲公民權過關。