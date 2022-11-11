林襄爆「被渣男騎車衝撞過」！經紀人作證：那新聞是真的

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莉奈也分享，當時懷孕的她，已經整個人縮在桌子底下，仍遭到男友恐嚇，「如果不是妳現在肚子很大，我早就打妳了！」接著熊熊也分享自身經驗，因為工作關係和KID合照，沒想到男友一到家就發瘋，「男友回來就拿甩棍，在家裡甩來甩去，把玻璃桌，廁所門打爆。」
熊熊後來談到，其實林襄不僅感情觀，就連被誤解的地方，也都跟她很像，常碰到不是她們的事情，卻不知道該怎麼解釋。林襄隨即表示，其實她很想反擊，特別是被酸「不想靠奶」的言論，「我根本沒講過不靠奶這句話啊，只是說希望大家注意我身材以外，也可以注意到我啦啦隊的地方，別的演藝工作啊！這句話是說不想要露奶當花瓶嗎？ 一直被大家誤解 ，然後我露奶時候又被罵，我就覺得很委屈。」
最後林襄也曝光自己的擇偶條件，喜歡頹帥風的男生，而且要有才華，要有個地方能讓她崇拜，年齡不設限，「年紀大的也交過，也沒多好，但當然能照顧我，我會覺得更好！」不過她強調，所謂照顧並非金錢上的，因為自己本來就會賺錢了。（編輯：詹鎰睿）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110