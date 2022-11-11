林襄爆「被渣男騎車衝撞過」！經紀人作證：那新聞是真的

▲林襄在節目上分享，曾被暴力男友騎車衝撞，還因此上新聞。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄在節目上分享，曾被暴力男友騎車衝撞，還因此上新聞。（圖／翻攝自林襄IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-11 17:00:39

樂天超人氣女孩林襄，憑著甜美外型，迅速成為媒體寵兒，不僅話題不斷，就連感情生活都能引起外界關注。近日，林襄就和經紀人莉奈，一同登上熊熊（卓毓彤）的YouTube節目，大聊彼此的戀愛觀，結果林襄竟然自爆，曾經被暴力傾向的男友，用摩托車衝撞過，讓熊熊嚇了好大一跳。

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熊熊在影片中提到，由於林襄、莉奈和她，3人都是處女座，金星剛好都在天秤座，在感情上也都有戀愛腦，結果3人都承認，有著照顧男友的想法，但戀情最終都不太美好。而談到有沒有遇過暴力男友時，林襄則回：「有！騎摩托車衝撞來的！」莉奈也在旁邊證實：「是真的，那新聞是真的。」讓熊熊笑說：「我很少看娛樂新聞，我怕看到自己，所以我都沒在看的。」

▲莉奈也分享，懷孕時被男友恐嚇的可怕事件。（圖／翻攝自熊熊卓毓彤YouTube）
▲莉奈也分享，懷孕時被男友恐嚇的可怕事件。（圖／翻攝自熊熊卓毓彤YouTube）
莉奈也分享，當時懷孕的她，已經整個人縮在桌子底下，仍遭到男友恐嚇，「如果不是妳現在肚子很大，我早就打妳了！」接著熊熊也分享自身經驗，因為工作關係和KID合照，沒想到男友一到家就發瘋，「男友回來就拿甩棍，在家裡甩來甩去，把玻璃桌，廁所門打爆。」

熊熊後來談到，其實林襄不僅感情觀，就連被誤解的地方，也都跟她很像，常碰到不是她們的事情，卻不知道該怎麼解釋。林襄隨即表示，其實她很想反擊，特別是被酸「不想靠奶」的言論，「我根本沒講過不靠奶這句話啊，只是說希望大家注意我身材以外，也可以注意到我啦啦隊的地方，別的演藝工作啊！這句話是說不想要露奶當花瓶嗎？ 一直被大家誤解 ，然後我露奶時候又被罵，我就覺得很委屈。」

▲莉奈也分享，懷孕時被男友恐嚇的可怕事件。（圖／翻攝自熊熊卓毓彤YouTube）
▲林襄承認，被酸露奶就感到很委屈。（圖／翻攝自熊熊卓毓彤YouTube）
最後林襄也曝光自己的擇偶條件，喜歡頹帥風的男生，而且要有才華，要有個地方能讓她崇拜，年齡不設限，「年紀大的也交過，也沒多好，但當然能照顧我，我會覺得更好！」不過她強調，所謂照顧並非金錢上的，因為自己本來就會賺錢了。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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