邀越南網紅宣傳　中選會推新住民6國語言投票影片

111年地方公職人員選舉，以及憲法修正案公民複決第1案，也是俗稱的「18歲公民權公投案」，將於11月26日同日舉行投票。中選會表示，為利新住民政治參與，邀請前美國職棒大聯盟球星郭泓志拍攝「1126投票宣導篇」電視廣告，翻譯為新住民歸化為國人之6大原屬國母語，包括英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及菲律賓語等，提醒投票流程為「領、領、投」：先領選舉票、再領修憲複決公投票、圈票後投入票匭，並宣導投票友善措施，如有照顧6歲以下兒童，也可以帶著進入投票所投票。
根據中選會，取得國民身分證的新住民，只要年滿20歲、沒有受監護宣告，就有投票權，特別將電視廣告字幕翻譯為新住民歸化成為國人之原屬國母語，讓新住民可以更直接、快速了解選務相關資訊，促進新住民之政治參與。
中選會也邀請新住民團體「南洋姐妹會」、「賽珍珠基金會」，與多位新住民網紅名人分享影片，包括越南新住民網紅阮秋姮、來自印尼的廣播金鐘主持人丁安妮、「菲台之音」創辦人黃琦妮、曾參與內政部移民署築夢計畫的泰國新住民章少玲，以及在柬埔寨出生的新二代陳玉旺等人，都加入新住民宣導的行列，透過新住民團體與新住民網紅的熱情分享，讓選務資訊更普及。相關影片已在中選會111年投票專區上線。