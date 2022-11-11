台經院判斷美國通膨未退燒　學者：需求暫緩對台衝擊仍存

美國昨（10）日公布10月CPI年增率7.7％，低於市場預期的8％，股市一片狂歡，道瓊指數暴漲1200點，科技股巨擘更是漲勢凌厲，張建一表示數據比預期好，「但真的可以持續下去嗎？大家還要持續觀察」，回顧過去美國升息對抗通膨的經驗，1980年代美國通膨脹率最高曾飆到14.6％，當時利率曾升至20％，且長期維持在16％，最終才順利把通膨降下來。
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面對市場一片樂觀，張建一抱持質疑態度，如今更傳出Fed將在今年12月放緩升息步調，他卻認為，Fed仍會按照既定動作持續升息，恐不像市場預估那麼樂觀。
他說，這幾年的景氣絕對無法與過去金融風暴、歐債危機相題並論，「那些都是錢可以解決的，但現在很多問題是錢無法解決」，很多問題像是地緣政治風險會慢慢浮現，台灣無法改變地緣政治，但在某些產業中，多少仍可發揮影響力。
孫明德也指出，目前通膨率其實還是相當高，他比喻此次CPI數據低於預期像是人發燒從42度降至39度，「其實還沒退燒」。
不過，孫明德提到，許多人疑惑「為什麼美國不斷大幅升息，物價仍然壓不下去？」他表示，美國物價上漲的原因，存在著供給面及內需因素，其中，供給面因素包含進口食物及能源價格上漲，「這就是為什麼現在升息升到4、5%，大家覺得差不多了」，因為聯準會真正能解決的問題，是服務價格上漲的問題，「進口物價、供給面的問題，不太可能用升息來解決」，台灣央行的報告中也曾提及，物價上漲有部分因素與升息無關。
若要論美國通膨衝擊對台影響有多大，先要看通膨如何影響美國人的生活，孫明德說明，美國家庭一年的平均支出大約是6萬1334美元，折合台幣180萬，每個月15萬，以最新CPI數據7.7%來算，平均每個月要多出1萬2千元的支出，
他進一步解釋，美國的通膨改變民眾消費順序，台灣製造的「非必需消費品」如手機、筆電等需求被暫緩，導致廠商賣不動，庫存一直高，「歸根究底，當物價下跌，民眾購買力提升或恢復購買行動時，才是需求回升的時候。」