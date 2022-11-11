在海港邊展覽移工面貌　民團參與2022台灣設計展

今年十月，全台最大的移工教育公益團體One-Forty受邀參與了台灣設計展，在高雄的碼頭邊圓滿落幕了。為期三週的展覽，共有 60,000 位民眾走進展場，和One-Forty的夥伴進行面對面對談，其中不乏帶著小孩來共襄盛舉的家庭，一起互動和學習新知。
「祝福你們有一天可以成為心目中想要的樣子～」、「謝謝移工在台灣付出勞力與青春，感謝有你們撐起整個產業與家庭！」、「那一年你頭一次離家，看窗外流淚的樣子，我至今難忘。加油！台灣歡迎你們。」、「謝謝你們對台灣的付出，辛苦了，離開自己的家庭來到異地照顧陌生家庭，你們真偉大。」One-Forty表示，這是民眾在觀展後，在飛機祝福牆面留下的祝福語，都是想獻給移工朋友們愛和心意。
One-Forty感謝所有來參觀的大眾之外，更透露將展開志工招募活動，今年 One-Forty 的年度志工計畫主題為 「One Action, One Impact.」。該團體表示，因為團隊相信改變的影響力，始於微小的行動。鼓勵勇於跨出一步的人，為自己關注的議題展開行動。如果對志工計畫有興趣的民眾，可於線上說明會報名表單上填寫，線上說明會的報名截止日是16日，而志工計畫報名截止日則是27日，歡迎有意願參與的大眾踴躍報名。