內幕／民調如2014翻版　林佳龍要複製驚奇一役逆轉勝

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游錫堃於2014年為民進黨出征新北市長，在黨中央挹注資源有限情況下選到彈盡糧絕，最終僅以2萬5千票差距惜敗，重挫當時被視為藍營共主的朱立倫。有了前車之鑑，侯友宜在投入選戰後，在公開場合上，罕見地不只一次提及朱立倫8年前慘勝，喊話支持者別讓再重演，沒有輕敵的本錢。
林佳龍先前雖因確診封關兩周，選舉造勢也未停歇，妻子廖婉如化身「最強分身」投入選戰，黨內同志包括台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君與民進黨副秘書長林飛帆等人輪番送暖，接棒掃街，蔡賴蘇也持續前來新北輔選，替視訊裡頭的林佳龍造勢，維持選戰熱度，林出關前更以北北基桃「1200首都通交通月票」暖場，政見牌奏效引起不小地方迴響。
綜觀新北選戰，同樣是聲勢如日中天的市長爭取連任，挑戰者一路不被看好，加上近來民調與近來選情之夜交鋒，頗有2014年游錫堃參選況味，此外民調結果較8年前樂觀，讓林佳龍陣營信心大增，調整選戰策略，開始掛出與游合體看板，上頭寫道「疼惜游錫堃、票投林佳龍」，籲支持者別讓當年憾事重演，本周與黨內大咖合體參與凱道「為台灣鼓舞」大造勢，目的都是要拉攏基本盤回歸。
操盤人士透露，目前首要任務就是刺激基本盤回籠，空戰部分透過電視、廣播與看板，放送游錫堃2014年險勝與選前之夜遭打壓，喚起支持者記憶。而選戰倒數兩周將密集陸戰，白天車掃、晚上造勢，雖林佳龍確診康復甫出關，但堅持不透過麥克風手，縱使耗費體力、傷喉嚨，希望藉此讓選民感受十足誠意，拉近距離。
操盤人士也分析，侯友宜處理塭仔圳重劃案與五股垃圾山，過程中被迫搬遷的工廠未被妥善安置，當中有民怨在悶燒，林佳龍下周六計畫移師土城舉行大型造勢晚會，土城為新北重要的產業重鎮，要對症下藥，端出「雙港六星產業計畫」牛肉，規劃工業區立體化、海空客貨聯運、吸引投資，爭取更多支持。
數天前板橋的戶外開講上，林佳龍提及父親是裁縫師，自己則是都市設計專家，要來爲新北市量身定做最舒適、溫暖的都市計畫，話鋒一轉，稱民進黨在新北沒辦法推行的政策，蔡英文的社會住宅、游錫堃的都市更新與蘇貞昌的老人裝假牙，這些遺憾讓他一次來實現，被稱為「政策控」的他，提到政見臉上藏不住喜悅，盼打動支持者出門投票，打出「驚奇一役」迎來大翻新。