遊戲橘子周年慶雙11開跑！公開9大遊戲數據再抽10萬GASH

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遊戲橘子於11/11至12/16歡慶27周年！旗下遊戲產品：新楓之谷、天堂M、天堂、彈射世界、召喚圖板、CSO絕對武力、艾爾之光、新龍之谷、新瑪奇，11月11日搶先公開第一階段玩法「數據情報館」，分別有「總部情報」及玩家問卷調查想知道的「探員指定」兩大特別數據內容！包含：角色等級最高的三大玩家？PVP傷害輸出最高的玩家？完成關卡次數最多的玩家等有趣數據！
第二階段11月18日公開玩家個人年度成就「個人機密庫」及全新數據互動玩法「小喵機密X檔案」。「個人機密庫」特別事先調查玩家們最想知道的個人數據，共有4項遊戲數據、2項beanfun!數據、2項共通心理測驗結果，玩家可以檢視並分享自己的年度成就！上述類別將階段公開，分享即可獲得活動抽獎券！此外，「遊戲橘子粉專」及各遊戲粉專也將推出多場分享抽GASH活動，有機會額外獲得500元GASH點數、敬請鎖定粉專相關消息！
「小喵機密X檔案」為今年遊戲橘子周年慶的重點活動，特別邀請超人氣插畫師「馬子狗」的寵物小喵「嘟嘟」延伸設計出216種組合造型及1種稀有SSR版本！玩家可將自己的「探員ID」與其他人的「探員ID」透過數據計算轉化對應能力值、創造出自己專屬的「偵探小喵」，依據「能力點評」可獲得模型玩具、電競周邊、電玩遊戲等有閑商城的滿額折價券！並加入beanfun!「收藏品」中，留下最佳紀念！
「抽獎整備室」於11/18公開任務列表、12月8日開放抽獎，除了10萬元GASH點數、Apple iPhone 14 Pro、PlayStation 5光碟版、Nintendo Switch OLED等豪華實體大獎之外，本次特別將「偵探小喵」設計多款限量周邊，包含：「SSR偵探小喵」立體公仔、探員隨身特務箱、格力高聯名禮包、偵探小喵特仕滑鼠墊。只要參加上述數據任一玩法與分享，皆可領取1張抽獎券、最多可進行10次抽獎，敬請把握！