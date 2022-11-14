我是首投族／首投青年憂修憲公投 估盧秀燕連任機會高
九合一大選進入倒數階段，不少候選人都加快腳步拚選戰，不過近年青年政治的風潮吹起，首投族們又是怎麼看待這次大選的呢？今年就讀政大政治二年級的楊資穎指出，其實就地方政治來說，不少議員候選人的政策都大同小異，因此她還是會依照候選人對於18歲公民權的支持與否進行投票。
楊資穎戶籍位於台中大里第13選區，他指出，地方議員的政策大同小異，因為都是為了拉攏中間選民，所以其實沒有太偏向的政治傾象，因此自己會以18歲公民權修憲公投為主要的判斷基準。另外，對於選民結構，他指出，當地的投票大宗族群大多為50、60歲的青壯年，「我父母大概45歲左右，就不太會出來投票」。
「我覺得今年的選情真的很冷，沒有什麼熱度，很多地方都能明確的預測出誰會當選，這樣的趨勢又會讓大家不願意出門投票」，不過楊資穎強調，卡在今年又有修憲複決公投，其實傷害很大，因為複決門檻相當的高，因此她還是呼籲大家應該踴躍投票。
而針對縣市首長大選，楊資穎說明，自己認為有媽媽市長形象的盧秀燕贏面高，由於在職這4年期間並沒有出包，因此台中市民不太會有「換人做做看」的想法，再加上其婦幼政策加持，會使媽媽形象深植人心，此外，其任內的道路規劃、綠川整治政策等，也使人有感，連任機會大。