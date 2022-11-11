吃巧克力凍齡防心血管疾病？比蘋果還有效　醫師教這樣吃

▲學界研究顯示，黑巧克力中含有的可可多酚，可以抗氧化並且預防心血管疾病。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲學界研究顯示，黑巧克力中含有的可可多酚，可以抗氧化並且預防心血管疾病。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導　

2022-11-11 17:30:35

心臟疾病、高血壓位居台灣十大死因的第二及第六名，心血管疾病是國人不可忽視的問題，而國際最新研究證實，最前端的抗氧凍齡妙方以及心血管保健，與食用富含可可多酚的高濃度黑巧克力大有關聯，並且巧克力的「多酚含量」是咖啡的8倍、紅酒的4倍、蘋果的3倍，具有抗肥胖、抗老化、抗發炎、抗氧化的絕佳功能，適當補充有凍齡及預防心血管疾病的效果。

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▲潘敏雄教授的研究報告中指出，可可多酚具有抗氧化、抗發炎、調節免疫與抗老化的效果。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲潘敏雄教授的研究報告中指出，可可多酚具有抗氧化、抗發炎、調節免疫與抗老化的效果。（圖／記者鍾怡婷攝）
根據國立台灣大學食品科技研究所的教授兼所長潘敏雄教授的研究報告中指出，可可多酚化合物結構中，帶有芳香環之植化素，且多有 OH質，概念類似兒茶素，而植化素的功能為何？簡言之，植化素就是植物的次級代謝產物，為植物抵禦外界之防衛機制，富有生物活化性，具有抗氧化、抗發炎、調節免疫與抗老化的效果。

食用黑巧克力中所含有的可可多酚，能促進生熱作用、抑制脂肪新生、促進脂解，還可預防糖尿病及心血管疾病，這個觀念大大顛覆了「吃糖 = 變胖」的迷思！曾有實際的科學實驗佐證，巴拿馬的聖布拉斯群島庫納印地安人，傳統島民每天平均喝 5-7 杯的可可飲品，與不飲用可可飲料、搬到城市所居住的印地安人，後者罹患心血管疾病的比率高達傳統島民的九倍之多。

心臟科林俊忠醫師進一步說明，心臟血管代謝相關疾病，是公共疾病裡最嚴重的症候群，而高血壓症是所有重症的早期病徵，建議有高血壓的患者要開始預防治療，對心血管保護更有效益，可以透過飲食控制、運動、戒菸、吃健康食物營養時份，如魚油、可可多酚提升高密度脂蛋白，保護心血管、提升腦部認知功能。他也提醒，雖然黑巧克力有許多好處 但每個人身體狀況不一樣，還是要根據自身狀況適度調整，可以每日適當補充兩三片，並盡量選擇可可成分高的。

不過也並非黑巧克力就可以，儘管可可成份較低的巧克力，可可多酚含量通常不高，也無法發揮所謂的抗氧化功能，但更精確地挑選法，是直接確認巧克力外包裝上的可可多酚含量標示，目前已有些許巧克力品牌會將可可多酚標注在外包裝，選擇時可挑選小包裝為主，避免食用過量，可當成上班時的下午茶，減緩壓力又有益健康。

同時，自11/11 開始，明治巧克力舉辦都市森林快閃活動於台北華山文創園區開跑，也邀請到藝人瑞瑪席丹擔任本次的可可多酚美麗大使，並將金黃可可果實樹搬進快閃電，結合五個與可可多酚相關的主題活動，帶民眾了解可可多酚的神奇功效，也太大家快速了解明治巧克力各個產品中，所含有的可可多酚含量，讓大家日常攝取巧克力當點心時，也能同時「為生活加酚」。

▲形象健康正面、零負評的全方位藝人瑞瑪席丹擔任本次的可可多酚美麗大使。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲形象健康正面、零負評的全方位藝人瑞瑪席丹擔任本次的可可多酚美麗大使。（圖／記者鍾怡婷攝）

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