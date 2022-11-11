吃巧克力凍齡防心血管疾病？比蘋果還有效　醫師教這樣吃

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食用黑巧克力中所含有的可可多酚，能促進生熱作用、抑制脂肪新生、促進脂解，還可預防糖尿病及心血管疾病，這個觀念大大顛覆了「吃糖 = 變胖」的迷思！曾有實際的科學實驗佐證，巴拿馬的聖布拉斯群島庫納印地安人，傳統島民每天平均喝 5-7 杯的可可飲品，與不飲用可可飲料、搬到城市所居住的印地安人，後者罹患心血管疾病的比率高達傳統島民的九倍之多。
心臟科林俊忠醫師進一步說明，心臟血管代謝相關疾病，是公共疾病裡最嚴重的症候群，而高血壓症是所有重症的早期病徵，建議有高血壓的患者要開始預防治療，對心血管保護更有效益，可以透過飲食控制、運動、戒菸、吃健康食物營養時份，如魚油、可可多酚提升高密度脂蛋白，保護心血管、提升腦部認知功能。他也提醒，雖然黑巧克力有許多好處 但每個人身體狀況不一樣，還是要根據自身狀況適度調整，可以每日適當補充兩三片，並盡量選擇可可成分高的。
不過也並非黑巧克力就可以，儘管可可成份較低的巧克力，可可多酚含量通常不高，也無法發揮所謂的抗氧化功能，但更精確地挑選法，是直接確認巧克力外包裝上的可可多酚含量標示，目前已有些許巧克力品牌會將可可多酚標注在外包裝，選擇時可挑選小包裝為主，避免食用過量，可當成上班時的下午茶，減緩壓力又有益健康。
同時，自11/11 開始，明治巧克力舉辦都市森林快閃活動於台北華山文創園區開跑，也邀請到藝人瑞瑪席丹擔任本次的可可多酚美麗大使，並將金黃可可果實樹搬進快閃電，結合五個與可可多酚相關的主題活動，帶民眾了解可可多酚的神奇功效，也太大家快速了解明治巧克力各個產品中，所含有的可可多酚含量，讓大家日常攝取巧克力當點心時，也能同時「為生活加酚」。