藍營明辦六都聯合造勢　侯友宜：「黏緊緊逗陣走」

國民黨明天將在新北市板橋區舉辦六都聯合造勢，對決在總統府前凱道舉行的民進黨雙北雙箭頭聯合造勢晚會，主辦的地主、新北市長侯友宜今（11）日下午出席選辦「HouHou購物日」受訪時表示，晚會要跟新北還有六都市民，大家「黏緊緊逗陣走」，要帶給六都城市未來新希望。
侯友宜表示，自己這次選舉的主軸很清楚，就是「好好做事」，打造健康、快樂、有希望的未來城市，會用歡笑、健康以及大家團結在一起的精神，跟新北市民還有六都市民，大家「黏緊緊逗陣走」，強調這場是帶給六都城市未來新希望的團結會。
對於民調顯示將近5成民眾不支持侯友宜連任以後又直攻總統大位，以及在侯選2024看好度為第2名，侯友宜仍舊重申，自己現在在選新北市長，「2022新北市長，2號！讓我為你好好做事的2號侯友宜，在拚新北市選舉，希望支持鼓勵我的新北市民幫我拉票、催票、投票，讓我能夠繼續為大家努力加油之外，好好做事情」。
民進黨本週六將在凱道舉行1112「為台灣鼓舞」大型造勢晚會，為雙北候選人陳時中與林佳龍及所有黨籍提名的縣市長候選人進行選前關鍵衝刺，正好與隔條河在新北市板橋的國民黨六都聯合造勢晚會尬上，也為選情最後倒數階段，雙方戰火再度加溫。