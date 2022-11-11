運動國手發行公益4D NFT　文策院盼跨域體現文化科技

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中華奧會主席林鴻道表示，這次中華隊「眾人之光」NFT的發行，適逢中華奧會成立100周年紀念，更具紀念意義，中華奧會希望藉由這次的發行，傳達奧林匹克的精神與價值，邀請大家一同支持台灣體壇。
文策院與工業技術研究院共同營運的「IP 內容實驗室」提供4DViews 技術產製的動態3D模型，協助業者進行內容製作及運用。此次由「IP 內容實驗室」攜手中華奧會、台灣區塊鏈愛好者協會、成大AIoT運動大數據產學聯盟、戰國策傳播集團等單位共同完成。
多個單位分別進行拍攝運動員3D模型、媒合運動員、整合科技應用、分享區塊鏈技術、審閱智能合約、製作4D NFT數位互動內容等項目，而涉及技術層次較高的Web 3.0部分則由工研院團隊負責，進而共同催生出 4D NFT的示範案例「眾人之光」。
文策院指出，「眾人之光」4D NFT是由9位台灣運動國手共同響應，進行各自專項的運動3D模型拍攝，包含奧運射箭銀牌湯智鈞、奧運空手道銅牌文姿云、台灣蝶王王冠閎、羽量級世界拳后林郁婷、羽球男單人氣王王子維、女子雪橇第一人林欣蓉、舉重精靈方莞靈、跨欄女神謝喜恩，以及替台灣拿下第一張巴黎奧運入場券的射擊運動員楊昆弼。
今天發表會也邀請到王冠閎、楊昆弼、方莞靈3位國手分享參與心得。王冠閎說，NFT是比較新潮的東西，希望能透過此計劃，讓大家持續關注體育。方菀靈對於拍攝過程感到非常新奇，也希望藉此能讓大家更關注與支持體育界。楊昆弼則說，過去比賽沒有被這麼近的攝影機環繞，幸好在導演的耐心執導下，順利把任務完成。
文策院表示，「眾人之光」4D NFT提供支持文化、科技、體育跨域互動藝術作品及認同推廣運動科學的企業認購，收藏家另可獲得全程在台灣設計、製造的客製化NFT專屬冷錢包（Cold Ｗallet）。團隊後續將於2023年推出系列作「閃耀之星」與「世紀之巔」，組成更豐富的「台灣之光」系列作品，盼藉示範案例，為台灣的未來內容產業帶來更多跨域應用想像。更多資訊請參考 「眾人之光」4D NFT 官方網站。