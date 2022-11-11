瞄準 1111 炒話題！KYMCO 推出電車與油車四機種購車優惠
KYMCO 選擇於 11 月 11 日當天，定為 KYMCO 環境友好日，不僅邀請民眾一起從小地方改變，為地球環境盡一份心力，更針對 Ionex i-One、Ionex i-One Air、KYMCO GP 125、KYMCO Like 125 四款車型推出購車優惠，同時廣邀車主回廠排氣檢測與回廠檢修，以環保為主軸，增加品牌買氣。
以環境友好日為主題，KYMCO 也於記者會分享 2022 年截至目前為止的銷售表現，以整體市場而論，目前燃油機車＋電動機車總銷售台數為 617,570 輛，其中燃油機車以 546,032 輛佔比 88%。身為燃油機車主力戰場的 125c.c. 級距，2022 年市場銷售規模約莫 34 萬輛，KYMCO 旗下兩大戰將 GP 125 與 Like 125 分別以 35,066輛 與 9,651 輛銷售量有著重要佔比。以電動車而言，2022 年迄今 Ionex 目前以 3,774 輛的累積銷售輛暫居第三，其中 11 月單月銷售表現衝至 2,017 輛，單月暫居第二。此外，KYMCO 也藉由記者會上同時宣布，Ionex 將於 2023 年陸續外銷歐洲市場，包含英、法、瑞、義總計 12 個市場都將在明年看到 Ionex 在當地銷售、道路上騎乘的風景。
此次藉由環境友好日所推出的購車優惠，主要為：
- 購車優惠：
- Ionex i-One 白牌搭配政府購車補助，最低價 33,300 元可入手。
- Ionex i-One Air 綠牌搭配政府購車補助，最低價 25,000 元可入手（12/31 底前入手可再享首年免費騎到飽優惠）。
- 環保新機車
- 購車優惠：
- KYMCO GP 125 汰舊換新價最低 42,200 元可入手。
- KYMCO Like 125 全新搭載 GREEN POWER 節能新引擎，汰舊換新優惠幅度最多 19,000 元（限現金購車）。
- 車主至 KYMCO 定檢站排氣檢測（不限廠牌車款），即贈送精美贈品。
- 光陽燃油車款機種回店維修保養，並更換原廠零件，更換空氣濾清器、火星塞、油精等享6折優惠；清潔噴油嘴、節流閥、空氣旁通閥享 85 折優惠。