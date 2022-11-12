今日來講股／漲太猛？台股近日反彈逾千點　小心短線賣壓

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳威伯表示，其實到10日之前，台股的融資餘額大概都維持在1200多億元，當時台股已經反彈大概千點，期間一度拉回，但11日又再漲了400、500點，看融資其實是沒有增加的，也代表散戶對這行情有點怕怕的，而散戶沒有進場，基本上籌碼就不會太混亂，只要美國股市繼續往上漲，就一定會推動台股，也因此台股出現落後補漲的狀態。
而探究這次美股大漲，主要是關於通膨的重要指標，美國公布CPI指數低於市場預期，顯示前幾次的升息對通貨膨脹有抑制的效果，同時間美國聯準會也釋放出比較緩和的訊息。再來，觀察美元指數從一個多月之前的高點114，到10日已經跌到107，一旦美元不再那麼強勢，其他貨幣如新台幣就由貶轉升，外資也就跟著回籠了，帶動11日的爆大量。
陳威伯觀察，這波從18600點的高點到現在，尤其11日帶了3300多億的成交量，變成一個多方缺口，是一個很好的防守點，未來假設再度拉回整理，只要不要去封閉掉今天的缺口，那麼其實會吸引買盤進場，也能提振散戶與外資的信心，而這波壓力線，他認為會在14200點到14300點之間。
陳威伯認為，壓力線在14200點到14300點之間，主要是11日爆出3300多億的大量，如果還要再量滾量上去的話其實並不容易，也因此下個禮拜有可能會因為11日一次漲那麼多，而遇到短線的賣壓，提醒投資人可能遇上量縮拉回整理的格局，但他說只要守穩大概在缺口的位置點位，拉回反而是很好的買點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。