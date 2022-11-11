新北耶誕城極光中開城！民眾擠現場搶看「Disney主燈秀」
每年耶誕節必逛「新北耶誕城」今（11）日正式開城，首日點燈儀式已經吸引大批民眾到場搶先看，集結Disney+超人氣角色設計在主燈秀中與大家見面。由《冰雪奇緣》超人氣角色艾莎施展冰雪魔法開場，還有來自《可可夜總會》溫暖人心的奇遇、《天外奇蹟》、《巴斯光年》的精彩冒險，以及《汪達與幻視》、《尋找多莉》的緊湊氛圍、最後進入《美女與野獸》、《魔法滿屋》的夢幻魔法世界，各個經典場景都在耶誕主燈秀中帶來一場聲光饗宴。
連續舉辦12年的新北歡樂耶誕城，今日由新北市副市長陳純敬主持開城點燈儀式，點亮連年驚艷全球的耶誕主燈秀，現場也擠滿熱情的民眾在首日搶先看。主燈秀Disney+ 的經典角色與場景六大品牌包括迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR的設計躍上市府牆面投影秀，同時點亮「新板」、「府中」雙主燈區，宣布即日起至明年1月2日為止，一連串精彩的耶誕城系列活動正式啟動。
歷年來讓國際媒體驚豔的新北歡樂耶誕城「主燈秀」也從今晚登場，每日17:30-22:00每半點、整點展演一次(22:30-24:00為無聲版)，並且會持續到最後一天。搭配每場主燈秀，以雷射光動態組合發放變色投射光束，結合煙霧機製造的雲海，營造出近距離的高空「北極光」效果，彷彿真實的極光呈現在民眾面前，同時會從市府大樓飄下浪漫的雪花，讓欣賞主燈的民眾如同置身於雪國之境，一邊賞雪一邊欣賞美麗的極光，
除了每年必看的主燈秀外，來到「新板」、「府中」雙主燈區，豐富的Disney+主題與角色設計會讓你大吃一驚，會看到米奇、米妮、雪寶、巴斯光年、格魯特、古古等角色裝置，不妨可以到各個燈區中尋找他們的身影。民眾來到新北歡樂耶誕城，一定要親自體驗每個燈區與裝置，絕對會讓你流連忘返、驚喜連連！