女星挑戰孤獨等級表！自揭脾氣火爆　還是「牙控」

李佳歡、蔡恩雨一起對唱新歌《單身也可以》，選在11月11日早上11點11分上線新歌，希望給「黃金剩女」和「大齡女子」最好的鼓勵，有光棍就代表有剩女，希望大家都把自己打理好，「好好愛自己，別人才會愛上妳，祝天下有情男女順利脫單。」李佳歡笑說：「若一時之間緣分未到，就聽我和恩雨的《單身也可以》吧！」
李佳歡、蔡恩雨《單身也可以》MV的靈感來源，是來自近期在網路上很紅的「國際孤獨等級表」排行榜，將「一個人逛超市」、「一個人吃餐廳」、到「一個人去做手術」，總共分成了10個孤獨等級。也因此在MV中，李佳歡一個人去海邊、一個人去咖啡廳、一個人去遊樂園、一個人去吃火鍋，真實拍出現代都會人的日常寫照。李佳歡說：「當我們在生活中遇到這樣的『一個人』，總是會為他配上寂寞、孤獨、悲傷的濾鏡，但其實不然。」
蔡恩雨表示《單身也可以》是適合現代女性的抒情歌，呼籲現代女性別把單身當憾事，「身邊朋友酸沒人要別理他，我們女生不管30、40、50階段，要知道做自己、最快樂、最重要！」蔡恩雨也提到理想對象，首要有上進心，她開懷笑：「對方眉眼好看就行，不管單眼皮、雙眼皮都可以！」她又笑說自己是「牙控」，看男生時會默默注意對方牙有沒有清潔、有沒有漏洞，此外她還希望對方要有愛心、能包容忍耐，她自揭：「因為我是一個脾氣暴躁的女生，而且，我不會跟男生告白，都讓對方主動，身為女生要有點矜持。喜歡也不會特別去講。」