湧言守護、愛在家扶　健康平權計畫宣誓啟動

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湧言文化基金會董事長林旭信致詞時表示，希望健康平權的精神，能夠落實在每一個地方，讓社會上的各族群能夠不受各種環境不利的因素而有所影響，都能夠獲得同等的健康照護。
立法委員趙天麟致詞時表示，湧言文化基金會是林崑海董事長生前獨資捐助成立的基金會，其成立的宗旨之一就是扶助弱勢、回饋社會，海董辭世後，由其長子林旭信接任基金會董事長，上任後第一件事情就是秉承海董的遺志，持續用愛心回饋社會，實在非常有意義。而這次活動最重要的精神意涵就是「健康平權」，希望透過這一次的健康物資捐贈，來關注家扶家庭成員們日常身體安康的維護與保養，未來這樣的活動還會繼續推展到台北、新北、新竹、台南等地的偏鄉或是弱勢群眾，共同推動健康平權的理念與精神
南高雄家扶中心由賴曼綺副主委代表致詞，特別感謝社會上有許多的善心人士願意連結資源給予社會上需要幫助的人。瑞福生醫股份有限公司許淑幸執行長表示，很感謝社會各界的參與，瑞福生醫一定秉持著企業社會責任與推動人類健康為職志，將持續推動並實踐健康平權的理念。
而後，主持人林智鴻議員帶領現場所有人一起宣讀誓詞：「我願以真誠與關愛之心，關注人們是否因為貧富、地位、性別、居住地、族群、工作與年齡的差別，產生健康不平等的問題。我願意支持與實踐人人都擁有健康平等的權利。」現場觀眾一起覆誦誓詞，場面溫馨感人。活動尾聲，瑞福生醫邀請生技研發方面的產學合作單位臺灣大學生技系陳彥榮副教授，辦理健康講座「我們的一等一房客:美麗善良美善菌」，令人受益良多。
瑞福生醫創國內之先推動健康平權理念的實踐，以行動消弭健康不平等，推動健康平權，讓家扶家庭成員們日常身體安康的維護與保養，體現預防勝於治療，讓社會環境的不利因素不再影響個人終身健康，讓人人都擁有健康人生。主辦單位也以行動守護臺北、新北、新竹、臺南、高雄等地的家扶中心成員的健康，許淑幸執行長承諾：「未來將秉持著企業社會責任與維護人類健康為職志，將持續推動並實踐健康平權的理念。」