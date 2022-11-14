今日來講股／怕台股漲太多太激情？可鎖定還沒動的傳產股

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陳威伯指出，像是傳統產業股，目前還沒有動的或許可以去留意，如鋼鐵或是航運，這些都是之前比較利空的類股族群。他進一步表示，11日台股由台積電領漲，光是台積電就漲了8%，資金都流向台積電了，那如果台積電稍作休息，資金流出來或許就會到傳產身上，還沒有動的鋼鐵股與航運股就有落後補漲的機會。
至於近來美國期中選舉，外界關心會不會對全球股市或是台股造成影響，陳威伯認為，目前看起來是不會影響台股，因為共和黨應該會拿下眾議院多數，如此一來形成兩黨分庭抗禮，對於市場來說解讀為中性偏樂觀，也是華爾街樂見的，因此大家關注的焦點反而不是選舉，而是11月份的CPI指數與12月份聯準會對升息的看法，如果11月份CPI指數壓低，那麼今年一整年的空頭行情應該就有機會過去。
另外，近來重要電子股法說會登場，企業也公布10月營收，市場關心電子業景氣。陳威伯指出，由於終端需求減緩，現在很明顯許多消費性電子都在去庫存，台積電也說大環境去庫存可能延續到明（2023）年上半年，也因此不得不說，還是會對電子股有一定程度的影響，如今短線電子族群做落後補漲，但看明年還是不容樂觀。
陳威伯表示，以台積電來說，第三季獲利相當不錯，但能不能維持到第四季，市場都在看，且台積電走勢其實跟台積電ADR或美股連動性較高，這部分還要再觀察。但他也說要見到台積電400元以下的價位可能短時間很難了，就算真的來到400元以下，其實也是很好的買點，因為台積電技術領先，仍是兵家必爭之地，如今台積電應該可以回歸比較穩定的狀態，股價會不會再走揚？他則認為應該還有機會！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。