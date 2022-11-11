不願變小中國！泰國憂成柬國第二　政府叫停外資購地計畫

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帕拉育強調這項計畫並沒有廢除，「但要先暫停計劃，並對有誤解之處再做商議和權衡，目前正在聽取各方意見」。
由於這項計畫旨在將外國投資與具有特殊專業知識的外國人引進泰國，在宣布之後就一直受到地產投資界關注，就連中國商務部都注意到這項開放外資購地的新計畫，中國駐泰國大使館經濟商務處還在轉發了相關消息。
根據泰國房地產研究機構REIC（Real Estate Information Center）的數據顯示，中國近年來在泰國公寓是外國買家排名第一。光是今年第2季，中國買就購入了2326套公寓，比起去年同期上升27.6%。
泰國《考蘇得英文報》（Khaosod English）資深記者帕維特（Pravit Rojanaphruk）向《自由亞洲電台》進行分析，指出泰國民眾不希望外國人買地有3大原因。一是泰國曾向英國和法國割讓領土；而不少泰國人對外國人擁有泰國土地持謹慎態度，認為土地關係到國家主權大事；另外憂心從事灰色產業的部分中國人，將可能會破壞泰國的社會秩序，「看看中國人控制柬埔寨的例子就能明白」。
泰國法政大學（Thammasat University）跨學科研究學院講師普勒姆（Prem Singh Gill） 分析，泰國人多數人只希望外國人來租地，而不是買地。大眾擔心泰國被中國政府資本盯上，變成小中國或是小香港。
普勒姆指出，超過80%的泰國人都因低收入而沒有土地，但泰國大多領域都被中國人和華裔控制，在芭堤雅的外國人購買的公寓當中，就有超過一半是被中國人買走。另外泰國高層菁英中，有不少如正大集團的華裔大商人，就與北京關係親密。
雖然開放外國人買地能獲得短期稅收等好處，但普勒姆進一步認為，因為泰國貧困率正呈現上升趨勢，而這次計畫中只要僅約100萬美元的條件，讓許多泰國人認為是在「賣國」，擔心泰國當前政治形勢最後可能會受到中國更多控制。